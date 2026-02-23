Sociedade

Ovos estão cada vez mais caro, alerta a DECO

Meia dúzia de ovos está hoje 0,50 euros mais cara do que em fevereiro do ano passado. Os dados são da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e foram enviados à Lusa.

A 5 de fevereiro de 2025, o consumidor pagava 1,62 euros por uma caixa com seis ovos. Esta quarta-feira, o preço fixou-se nos 2,12 euros, confirmando uma subida de meio euro em pouco mais de um ano.

No arranque de 2025, entre janeiro e o início de março, o valor manteve-se praticamente inalterado, entre 1,61 e 1,62 euros. A 12 de março começou a escalada: subiu para 1,70 euros, avançou para 2,05 euros a 16 desse mês e para 2,07 euros uma semana depois.

Entre 18 de junho e 15 de outubro, o preço variou entre dois euros e 2,07 euros. A 22 de outubro atingiu os 2,12 euros, valor que se manteve até 18 de fevereiro de 2026, com exceção de uma ligeira descida para 2,10 euros a 17 de dezembro.

Já em 2026, o preço permaneceu estável até esta quarta-feira, sem novos aumentos registados.

Estragos no carro por buracos? Saiba o que fazer

Um buraco na estrada pode ser suficiente para causar danos significativos numa viatura. Pneus furados, jantes empenadas ou problemas na suspensão são algumas das situações mais frequentes, sobretudo quando não existe sinalização adequada.

Perante estes casos, o condutor pode pedir o reembolso das despesas à entidade responsável pela manutenção da via. Para isso, é fundamental reunir provas que demonstrem a ocorrência.

Entre os principais passos a seguir estão:

• Fotografar o buraco na estrada e os danos provocados no veículo.
• Chamar a PSP ou a GNR ao local para elaborarem o auto de notícia.
• Guardar todos os documentos e comprovativos relacionados com a reparação.
• Apresentar um requerimento à entidade responsável (Câmara Municipal, concessionária ou Infraestruturas de Portugal).

Apesar de não ser obrigatório, o auto de notícia (pago pelo condutor) é, na prática, essencial para sustentar o pedido de indemnização, sobretudo quando dirigido a uma autarquia.

Depois de feita a participação, a entidade pode realizar uma peritagem ou solicitar um orçamento. O pagamento poderá ser feito diretamente à oficina ou através de reembolso ao proprietário da viatura.

Nova regra a partir de Março: Carros podem ficar automaticamente reprovados na inspeção

A partir de 1 de março, os veículos que tenham sido chamados pelas marcas para um “recall” e não forem à oficina serão reprovados automaticamente na inspeção.

A decisão foi tomada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e entra em vigor dentro de uma semana e meia, afetando milhares de condutores que podem ainda desconhecer a notificação do fabricante.

Segundo Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem cerca de 87 mil carros em Portugal que ainda não cumpriram o “recall”.

O “recall” é uma notificação enviada pelos fabricantes quando identificam falhas técnicas num modelo, sendo responsabilidade do proprietário levar o carro à oficina. Apesar de os avisos serem públicos e enviados por carta registada, nem sempre chegam ao atual dono do veículo.

Os carros sinalizados que não resolverem o “recall” serão chumbados na inspeção, com a falha a ser considerada deficiência do tipo 2 (grave) ou tipo 3 (muito grave).

Trabalho fora de horas afeta 40% das trabalhadoras em Portugal

Em 2025, cerca de 931 mil mulheres trabalhavam em horários fora do padrão, incluindo turnos, trabalho ao serão, à noite ou ao fim de semana. Estes dados representam 40,8% das trabalhadoras por conta de outrem, revela um estudo da CGTP.

A análise alerta para a desregulação crescente dos horários em Portugal, que interfere na vida pessoal e familiar de muitos trabalhadores. No total, mais de 1,9 milhões de assalariados estavam sujeitos a turnos ou horários irregulares, o que corresponde a 43% do total de trabalhadores por conta de outrem.

• Do total de mulheres afetadas, 780 mil trabalhavam ao sábado e 530 mil ao domingo.
• Cerca de 470 mil tinham horários ao serão, 354 mil trabalhavam por turnos e 170,5 mil à noite.
• Muitas acumulam vários destes horários.

Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2024 quase 1,3 milhões de trabalhadoras do setor privado e empresarial do Estado estavam sujeitas à desregulação dos horários, através de regimes como:
• Adaptabilidade: 68,8%
• Bancos de horas: 4,7%
• Isenção de horário: 3,6%
• Horários concentrados: 2,2%

Apenas 20,7% das mulheres tinham horários regulares, valor inferior aos 21,6% registados em 2018. A CGTP sublinha ainda que Portugal continua entre os países da União Europeia com mais horas de trabalho por semana, enquanto às mulheres continuam a caber a maior parte das tarefas domésticas e dos cuidados familiares.

O estudo foi divulgado no âmbito da Semana da Igualdade, que decorre entre 2 e 8 de março, com o lema “A Igualdade que Abril abriu. Reforçar Direitos. Cumprir a Constituição”. O Dia Internacional da Mulher assinala-se a 8 de março.

Famalicão: Homem de 60 anos atropelado

Um homem de 60 anos foi atropelado na última noite, na freguesia de Vale São Cosme, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 22h10, na Rua da Pedra.

A vítima foi socorrida no local pelos B.V.Famalicenses, transportada mais tarde para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Preço do gasóleo aumenta na próxima semana, gasolina mantém-se

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço do gasóleo deverá aumentar 1 cêntimo por litro, já o da gasolina mantém-se sem alterações.

Famalicão: Estacionamento e trânsito com restrições durante o Carnaval

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido às celebrações da Noite de Carnaval, hoje, 16 de fevereiro, e amanhã, 17 de fevereiro, estão em vigor várias alterações ao trânsito e estacionamento em diferentes ruas da cidade.

Entre as 19h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o trânsito está proibido nas ruas Adolfo Casais Monteiro, Padre António Carvalho Guimarães, Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V, José Gomes de Matos, José Azevedo Meneses e Rua do Ferrador.

Já entre as 20h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o corte de trânsito abrange também a Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Capitão Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira.

O estacionamento está proibido, desde as 07h00 de ontem até às 06h00 de amanhã, nas ruas Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Júlio de Araújo e no parque em frente à Escola Luís de Camões.

Hoje, entre as 09h00 e as 20h00, o trânsito estará condicionado, exceto para moradores, nas ruas Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V e José Gomes de Matos.

O Parque de Estacionamento D. Maria II encontra-se igualmente encerrado desde as 15h00 de hoje até às 06h00 de amanhã.