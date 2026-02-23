Ovos estão cada vez mais caro, alerta a DECO

Meia dúzia de ovos está hoje 0,50 euros mais cara do que em fevereiro do ano passado. Os dados são da DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e foram enviados à Lusa.

A 5 de fevereiro de 2025, o consumidor pagava 1,62 euros por uma caixa com seis ovos. Esta quarta-feira, o preço fixou-se nos 2,12 euros, confirmando uma subida de meio euro em pouco mais de um ano.

No arranque de 2025, entre janeiro e o início de março, o valor manteve-se praticamente inalterado, entre 1,61 e 1,62 euros. A 12 de março começou a escalada: subiu para 1,70 euros, avançou para 2,05 euros a 16 desse mês e para 2,07 euros uma semana depois.

Entre 18 de junho e 15 de outubro, o preço variou entre dois euros e 2,07 euros. A 22 de outubro atingiu os 2,12 euros, valor que se manteve até 18 de fevereiro de 2026, com exceção de uma ligeira descida para 2,10 euros a 17 de dezembro.

Já em 2026, o preço permaneceu estável até esta quarta-feira, sem novos aumentos registados.