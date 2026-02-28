Paços do Concelho de Famalicão iluminaram-se no Dia Mundial das Doenças Raras

Os Paços do Concelho iluminaram-se, na noite deste sábado, 28 de fevereiro, com as cores rosa, verde e azul, assinalando o Dia Mundial das Doenças Raras.

A iniciativa pretende demonstrar solidariedade para com todas as pessoas que vivem com uma doença rara e as suas famílias, reforçando a importância da sensibilização e da inclusão.

A autarquia associa-se assim à RD – Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal, numa ação simbólica que pretende dar visibilidade a uma causa que afeta milhares de pessoas em todo o país.