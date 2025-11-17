Última Hora

Pai e filha atropelados em passadeira no centro de Famalicão

Um homem e uma criança foram atropelados, na tarde desta segunda-feira, no centro de Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu numa das passadeiras da Avenida 25 de Abril, cerca das 19h30.

As vítimas foram socorridas pelos B.V.Famalicão e transportadas ao hospital local com ferimentos ligeiros.

Famalicão: Idoso encontrado morto pela GNR

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, ao início da noite, em Fradelos, Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, e de acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, a vítima estaria a ser procurada pelas autoridades quando foi localizada, cerca das 19h30 deste domingo, na Rua das Areias, nas proximidades de uma estação de tratamento de águas.

Fonte do socorro adiantou à nossa redação que a vítima foi localizada pelas autoridades sem sinais vitais, diagnóstico que se veio a confirmar aquando da intervenção dos B.V.Famalicão.

O cadáver foi recolhido pelos B.V.Famalicenses e encaminhado para a morgue do Hospital de Famalicão.

Famalicão: Raio deixa Igreja de Portela com vários estragos

A forte intempérie que atingiu a região durante a madrugada deste sábado provocou vários danos na Igreja de Portela, em Famalicão. O momento mais marcante ocorreu às 6h20, quando um radio atingiu a cruz daquele espaço religioso.

Para além da cruz, foram registados estragos no telhado e na instalação elétrica. Pouco tempo depois do incidente, várias pessoas e entidades mobilizaram-se com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível.

A cruz foi removida com recurso à ajuda e meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Entretanto já se procederam aos trabalhos de substituição das telhas danificados e reposição da instalação elétrica.

Famalicão: Motociclista em estado grave depois de colisão com camião que obrigou ao corte da N14

Um motociclista ficou, ao final da tarde desta quinta-feira, com ferimentos considerados graves, na sequência da colisão com um camião.

O acidente aconteceu às 18h00, em plena N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, em Famalicão.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

