Pai Natal chega a Famalicão no dia 3 de dezembro

A GNR leva em frente, entre 24 de novembro e 31 de dezembro, a operação “Comércio Seguro 2023”, com ações de sensibilização e reforço de patrulhamento nas zonas comerciais. O objetivo é garantir a segurança dos comerciantes e clientes, fruto do aumento do fluxo de pessoas em espaços de comércio, dada a proximidade do Natal, e a possibilidade de existirem mais ilícitos criminais.

Durante a operação serão empenhados militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC).

Nesta edição da Operação “Comércio Seguro 2023”, a GNR terá como parceira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com vista à realização de ações de esclarecimento e formação, no âmbito das burlas, em especial as relativas a “falsos funcionários” associadas à prestação dos serviços energéticos.