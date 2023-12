Pai Natal chega este domingo a Famalicão

A viagem do Pai Natal até Vila Nova de Famalicão tem chegada prevista para a tarde deste domingo, dia 3 de dezembro, às 15h00.

O momento acontece na já tradicional Parada de Natal que sai dos Paços do Concelho em direção à Cabana Solidária, instalada na Praça 9 de Abril, num cortejo de cor e alegria que promete marcar o segundo fim-de-semana do “Lugar do Natal”.

Recorde-se que a Cabana Solidária ficará instalada na Praça 9 de Abril até ao dia 24 de dezembro para partilhar momentos de alegria e felicidade a miúdos e graúdos, mas também para acolher a solidariedade da comunidade famalicense ao receber bens alimentares e de higiene pessoal que serão depois distribuídos pelas famílias economicamente vulneráveis do concelho, através da Loja Social de Famalicão.