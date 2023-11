Pai Natal chega este domingo a Famalicão

A chegada do Pai Natal está prevista para a tarde deste domingo, dia 3 de dezembro, às 15h00.

O momento integra a tradicional Parada de Natal que sai dos Paços do Concelho em direção à Cabana Solidária, na Praça 9 de abril, mais uma das atrações do “Lugar do Natal”, em Famalicão.

A Cabana Solidária com a presença do Pai Natal será uma atração para miúdos e graúdos, mas também um espaço solidário para receber bens alimentares e de higiene pessoal que serão depois entregues a famílias economicamente vulneráveis do concelho, através da Loja Social de Famalicão.

No próximo domingo, a Cabana estará em funcionamento entre as 15h00 e as 19h00. A partir de segunda-feira, dia 4 de dezembro e até dia 23, está aberta entre as 10h00 e as 12h30 e reabre depois entre as 14h00 e as 18h00.

No dia 24, véspera de natal, a Cabana Solidária estará a funcionar apenas da parte da manhã.