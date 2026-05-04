Pai realiza o parto da pequena Emília que decidiu nascer à porta de casa

A manhã desta segunda-feira fica, em S. Martinho de Bougado, na Trofa, fica marcada por um parto ocorrido à porta de casa.

A situação aconteceu cerca das 06h00, quando o casal se preparava para deslocar ao hospital de Famalicão, onde estaria previsto nascer a pequena Emília.

De uma forma inesperada, a mãe entrou em trabalho de parto e coube ao companheiro ajudá-la, à porta de casa.

Foram acionados os B.V. da Trofa e a SIV de Santo Tirso que acompanharam os primeiros instantes de vida de Emília, asseguraram que se encontrava estável e garantiram o transporte até à maternidade do Hospital de Famalicão.