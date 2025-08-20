País

País: Presidente da República lamenta a terceira morte no combate às chamas na última noite

O Presidente da República apresentou condolências à família do operador que morreu na noite de terça-feira em Mirandela, durante os trabalhos de combate a um incêndio.

O homem, de 65 anos, operava uma máquina de rasto quando terá sido colhido pelo próprio veículo. Era funcionário de uma empresa contratada para abrir faixas de corta-fogo.

Marcelo Rebelo de Sousa estendeu também as condolências ao município, através do presidente da câmara, que destacou o “trabalho incansável” da vítima.

Esta é a terceira morte registada este ano em Portugal continental devido a incêndios.

Deixe um comentário

Secretário de Estado admite alguma “descoordenação momentânea” nos incêndios

O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, admitiu que possa ter havido falhas de coordenação no combate aos incêndios, explicando que a situação no terreno é muito complexa. Garantiu, no entanto, que a resposta global tem sido positiva, embora com algumas dificuldades. Referiu ainda que o Governo precisa de reforçar políticas de prevenção e gestão da floresta.

O governante disse que este verão trouxe condições meteorológicas anormais, como trovoadas secas e ventos fortes, e que por isso não há memória de um período tão difícil.

A situação de alerta terminou, já que se espera descida das temperaturas e aumento da humidade.

Rui Rocha lembrou que os grandes fogos obrigam a mobilizar muitos operacionais e isso pode atrasar a ajuda a algumas populações. Sobre críticas à falta de comando, afirmou que o responsável da Proteção Civil tem estado ativo no terreno.

Quanto ao apoio europeu, explicou que só é usado em último recurso. Destacou ainda o auxílio de Marrocos e da Suécia. Sublinhou, no entanto, que o maior problema não é a falta de aviões, mas sim o mau tempo que muitas vezes os impede de voar.

O Governo está também a preparar medidas de apoio para as populações atingidas.

País: Presidente da República e Primeiro Ministro lamentam morte de bombeiro nos incêndios

Um bombeiro da corporação da Covilhã morreu este domingo quando a viatura em que seguia, com mais quatro elementos, capotou para uma ribanceira em Aldeia de São Francisco de Assis. Quatro bombeiros ficaram feridos.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentou “com profunda tristeza” a morte e apresentou condolências à família. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou em “ininterrupta doação” dos bombeiros e transmitiu o seu “profundo pesar solidário” às famílias das vítimas.

Salvou os animais mas perdeu a casa: Portugal uniu-se e donativos já passam os 80 mil euros

Pedro, de Oliveira do Hospital, perdeu a casa nos incêndios que atingiram o Norte e Centro do país, mas conseguiu salvar todos os seus animais. A história foi partilhada pela Intervenção e Resgate Animal (IRA), que destacou: “Lavado em lágrimas, não lhe restou mais nada senão os seus animais que escaparam por estarem soltos.”

O momento considerado “o verdadeiro milagre” aconteceu quando a cadela de Pedro salvou os seus filhotes, refugiando-se com eles num buraco de acesso a uma mina. “Ardeu tudo à volta, ardeu a entrada, mas os animais salvaram-se todos.”

Após a destruição total da habitação, o IRA lançou uma campanha para ajudar Pedro. Em poucos dias, e através da plataforma gofoundme, foram angariados mais de 80 mil euros, entre os donativos através do IRA e a plataforma gofoundme. A organização anunciou que, com esse valor, vai oferecer-lhe uma casa modular e um abrigo para os animais: “O Pedro vai ter uma casa.”

Montenegro cancela férias até 22 de agosto por causa dos fogos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou esta sexta-feira o período de férias que tinha previsto até 22 de agosto, informou o Governo em nota oficial.

A decisão surge numa altura em que vários incêndios de grande dimensão lavram no país, obrigando a prolongar a situação de alerta até domingo, dia 17. Milhares de operacionais permanecem no terreno, após dias de combate intenso e condições meteorológicas adversas.

Luís Montenegro esteve de férias nos últimos cinco dias, embora tenha mantido agenda pública em quatro deles.

Futebol nacional de luto. Morreu Diogo Jota

Diogo Jota, internacional português e jogador do Liverpool, faleceu na madrugada desta quinta-feira, vítima de um acidente de carro sofrido na zona de Zamora, em Espanha. O atleta, de 28 anos acabou por falecer, assim como o irmão André, de 26 anos, que jogava no Penafiel e, em 2019-2020 representou os sub-23 do FC Famalicão.

Natural do Porto, Diogo José Teixeira da Silva conta com 49 internacionalizações pela seleção A, tendo marcado 49 golos. O avançado jogou, também, pelas seleções jovens, com registo de 30 jogos e 14 golos.

Do seu percurso futebolístico, Diogo Jota jogou no Gondomar, Paços de Ferreira, FC Porto, Wolverhampton e ia para a quinta época ao serviço do Liverpool pelo qual se sagrou, na época passada, campeão de Inglaterra.

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alerta para e-mails fraudulentos

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alerta que estão a ser enviadas mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da ANSR, contendo notificações falsas de coimas e/ou solicitação de pagamento, nas quais é pedido que se carregue num link.

Estas mensagens, avisa a ANSR, são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a fornecer informações pessoais ou realizar pagamentos indevidos.

ANSR alerta que não deve clicar nos links contidos nesses e-mails, nem realizar qualquer pagamento. Por outro lado, informa que as suas notificações são sempre enviadas por correio físico.

Em caso de dúvida, deve contactar a ANSR pelo número de telefone 214 236 800 ou através do e-mail: mail@ansr.pt

 