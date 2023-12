Pão vai ficar mais caro no arranque de 2024

A Câmara Municipal de Famalicão vai implementar, no próximo ano, a brigada do guarda-rios, para vigiar e impedir as descargas poluentes. Estará sob responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente que é quem tutela as linhas de água. Estes profissionais serão custeados pela Câmara Municipal e equipados pela Agência Portuguesa do Ambiente. «Vai ajudar a olhar pelos nossos rios», anseia o presidente da Câmara, que fez o anúncio na Assembleia Municipal de Famalicão, reunião onde foram debatidas as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2024.

Mário Passos prevê também a continuidade da reabilitação do Rio Pelhe. Um processo que está a ser feito do centro da cidade até à foz, mas que o município quer também alargar da cidade até à nascente, que fica na Portela Stª Marinha. Além da reabilitação, a Câmara quer arborizar as margens e criar um percurso pedonal.