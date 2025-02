Papa Francisco está em “estado crítico”, anuncia o Vaticano

A saúde do Papa Francisco voltou a piorar, de acordo com informações avançadas na tarde deste sábado, pelo Vaticano, em comunicado.

“O estado do Santo Padre continua a ser crítico, pelo que, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de entidade prolongada, que exigiu também a aplicação de oxigénio a altos fluxos. As análises sanguíneas de hoje revelaram também uma platelopénia, associada a anemia, que exigiu a administração de hemotransfusões. O Santo Padre continua alerta e passou o dia numa poltrona, embora com mais dores do que ontem. De momento, o prognóstico é reservado”, indica o boletim clínico do Papa.

Recorde-se que, ainda esta sexta-feira, foi vinculada a informação de que o Santo Padre não corria risco de vida.