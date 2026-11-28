O Pai Natal chega a Vila Nova de Famalicão este domingo, 29 de novembro, e é recebido em festa. Cerca de mil participantes vão desfilar na Parada de Natal, que a partir das 15h00 enche de cor e música as principais ruas do centro da cidade.
Um cortejo de mil figuras
A Parada junta personagens de Natal para todos os gostos. Soldadinhos, anjos, duendes, flocos de neve e renas desfilam ao lado de mascotes, figuras natalícias gigantes e bicicletas decoradas. No meio de todos vem o convidado principal: o Pai Natal, que fica em Famalicão até 10 de janeiro.
Percurso: onde ver passar a Parada
O cortejo sai às 15h00 dos Paços do Concelho e passa por:
- Rua Adriano Pinto Basto
- Avenida 25 de Abril
- Praça 9 de Abril
- Rua de S. António
- Alameda D. Maria II
- Rua José Gomes de Matos
- Praça D. Maria II
- Rua do Ferrador
A chegada é na Praça Mouzinho de Albuquerque, junto à árvore de Natal e à pista de gelo. É aqui que a Parada termina e que o Pai Natal fica oficialmente instalado na cidade.
Depois da Parada, a festa continua
Com o Pai Natal na cidade, a Aldeia de Natal fica a funcionar em pleno até 10 de janeiro. Há roda gigante, carrossel parisiense, espetáculo multimédia e Mercado de Natal na Praça D. Maria II, e na Praça 9 de Abril funciona a “Praça dos Sonhos”, com diversões para os mais novos e a Cabana do Pai Natal.