O Pai Natal chega a Vila Nova de Famalicão este domingo, 29 de novembro, e é recebido em festa. Cerca de mil participantes vão desfilar na Parada de Natal, que a partir das 15h00 enche de cor e música as principais ruas do centro da cidade.

Um cortejo de mil figuras

A Parada junta personagens de Natal para todos os gostos. Soldadinhos, anjos, duendes, flocos de neve e renas desfilam ao lado de mascotes, figuras natalícias gigantes e bicicletas decoradas. No meio de todos vem o convidado principal: o Pai Natal, que fica em Famalicão até 10 de janeiro.

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Percurso: onde ver passar a Parada

O cortejo sai às 15h00 dos Paços do Concelho e passa por:

Rua Adriano Pinto Basto Avenida 25 de Abril Praça 9 de Abril Rua de S. António Alameda D. Maria II Rua José Gomes de Matos Praça D. Maria II Rua do Ferrador

A chegada é na Praça Mouzinho de Albuquerque, junto à árvore de Natal e à pista de gelo. É aqui que a Parada termina e que o Pai Natal fica oficialmente instalado na cidade.

Depois da Parada, a festa continua

Com o Pai Natal na cidade, a Aldeia de Natal fica a funcionar em pleno até 10 de janeiro. Há roda gigante, carrossel parisiense, espetáculo multimédia e Mercado de Natal na Praça D. Maria II, e na Praça 9 de Abril funciona a “Praça dos Sonhos”, com diversões para os mais novos e a Cabana do Pai Natal.

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