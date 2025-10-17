Parlamento aprova proposta para proibir burca em espaços públicos

O projeto de lei do Chega que propõe a proibição do uso da burca em espaços públicos foi esta sexta-feira aprovado, na generalidade, pela Assembleia da República. A medida é justificada pelo partido com razões de segurança e pela defesa dos direitos das mulheres.

A iniciativa reuniu o apoio de Chega, PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra, enquanto PAN e JPP abstiveram-se.

O PSD afirmou concordar com o princípio da proposta, mas considera que “o texto pode e deve ser melhorado em sede de especialidade”. Já a IL e o CDS-PP manifestaram total concordância com o objetivo de impedir a ocultação do rosto em espaços públicos, prevendo exceções em situações específicas.