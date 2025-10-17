Sociedade

Parlamento aprova proposta para proibir burca em espaços públicos

O projeto de lei do Chega que propõe a proibição do uso da burca em espaços públicos foi esta sexta-feira aprovado, na generalidade, pela Assembleia da República. A medida é justificada pelo partido com razões de segurança e pela defesa dos direitos das mulheres.

A iniciativa reuniu o apoio de Chega, PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra, enquanto PAN e JPP abstiveram-se.

O PSD afirmou concordar com o princípio da proposta, mas considera que “o texto pode e deve ser melhorado em sede de especialidade”. Já a IL e o CDS-PP manifestaram total concordância com o objetivo de impedir a ocultação do rosto em espaços públicos, prevendo exceções em situações específicas.

Deixe um comentário

Combustíveis: Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 1,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina, estima-se que mantenha o mesmo valor da última semana.

Famalicão: Rebentamento de conduta de água na freguesia de Nine

A Junta de Freguesia de Nine alertou hoje para uma interrupção no abastecimento de água na zona de Coura, devido ao rebentamento da conduta principal.

Segundo a autarquia, os serviços técnicos já se encontram no local a proceder à reparação, estando a intervenção em curso para restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível.

Famalicão: Criança de 8 anos atropelada em Lousado

Uma criança com 8 anos foi atropelada, na manhã desta quarta-feira, em Lousado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h30, na Rua Cardeal Cerejeira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Criança atropelada em passadeira na freguesia de Calendário

Uma criança com 9 anos de idade foi atropelada, esta manhã, por um veículo ligeiro, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão que asseguraram o transporte do rapaz para o hospital local.

Fonte do socorro adiantou à Cidade Hoje que os ferimentos foram considerados ligeiros.

Famalicão: Bombeiros acionados para fogo em apartamento

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, cerca das 07h50 desta terça-feira, para um incêndio habitacional em Antas, Famalicão.

De acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, o alerta chegou para a Rua do Sr. da Agonia, que foi cortada ao trânsito automóvel para os trabalhos de socorro.

O foco de incêndio, no interior do edifício habitacional, foi rapidamente dominado.

Não há, até ao momento, informação da existência de feridos.

Famalicão: Carro parado horas na berma da variante escondia casal embriagado que fazia uma “sesta”

Um homem e uma mulher, com cerca de 50 anos, foram encontrados embriagados no interior de um automóvel que esteve parado durante várias horas na berma da variante nascente de Famalicão, nas proximidades do posto de abastecimento da PRIO, em Calendário, Famalicão.

O veículo, imobilizado junto à via e com visíveis danos na parte dianteira, levantou suspeitas de que pudesse ter estado envolvido num acidente pouco antes de ser ali deixado.

Os Bombeiros Famalicenses foram acionados e, à chegada ao local, encontraram o casal a dormir nos bancos traseiros do carro, sob visível estado de embriaguez.

A PSP foi também chamada ao local para registar a ocorrência.