Parlamento chumba IVA 0% nos bens alimentares e redução de impostos nos combustíveis

Na última sexta-feira, foram chumbadas no Parlamento várias propostas destinadas a aliviar o custo de vida das famílias. Entre as medidas rejeitadas estavam o regresso do IVA Zero em bens alimentares e a redução do IVA aplicado aos combustíveis.

A decisão mereceu críticas do líder socialista, José Luís Carneiro, que acusou os partidos da direita de permitirem que o Estado aumente a receita “à custa dos sacrifícios dos portugueses”.

O Partido Socialista defendia a descida do IVA dos combustíveis e da botija de gás de 23% para 13%, uma proposta que tem sido repetidamente recusada pelo Governo.

Em contraste, em Espanha, o Executivo liderado por Pedro Sánchez já avançou com a redução do IVA sobre os combustíveis. Ainda assim, a Comissão Europeia alertou que esta medida poderá violar as regras da União Europeia.