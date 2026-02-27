Sociedade

Parlamento diz “não” a falta justificada para dadores de sangue

A Assembleia da República rejeitou a proposta que pretendia permitir aos dadores de sangue faltar ao trabalho, de forma justificada, no dia em que realizassem a dádiva. A iniciativa foi apresentada pelo PCP, BE e PAN.

Os projetos foram chumbados com os votos contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do Chega, PS e Iniciativa Liberal. Atualmente, a lei permite apenas que o trabalhador se ausente do trabalho pelo tempo necessário para fazer a dádiva, sem perda de direitos ou regalias, não estando prevista a possibilidade de faltar o dia completo.

Durante o debate, os partidos proponentes defenderam que a alteração poderia ajudar a aumentar o número de dadores, que tem vindo a diminuir nos últimos anos. Já o PSD considerou que a legislação em vigor é adequada e defendeu mais divulgação dos direitos existentes, além de reforço na sensibilização e na capacidade do sistema de recolha de sangue.

No mesmo plenário foram ainda rejeitadas propostas de recomendação do Chega, Livre e BE. Apenas foi aprovada uma iniciativa do PS que recomenda o reforço da promoção da dádiva voluntária e regular de sangue.

Combustíveis ficam mais caros até 3 cêntimos por litro

A próxima semana começa com uma nova atualização no preços dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço do gasóleo deverá aumentar três cêntimos por litro, já o da gasolina deverá ficar mais caro dois cêntimos.

Câmara de Famalicão ultima preparativos para a próxima feira semanal

A Câmara Municipal de Famalicão está a ultimar os preparativos para a entrada em vigor do novo regulamento da Feira Semanal.

Durante esta quinta-feira, a autarquia está a proceder à remarcação do piso, permitindo que os feirantes identifiquem claramente os lugares que lhes estão destinados e garantam o cumprimento das novas regras.

Recorde-se que, a partir da próxima quarta-feira, dia 4 de março, os comerciantes passam a estar obrigados a respeitar o novo regulamento. O acesso ao recinto será feito através de barreiras automáticas, que apenas serão levantadas aos feirantes com as contas regularizadas e que assegurem a limpeza do respetivo espaço no final de cada feira.

Famalicão: Avaria em conduta obriga ao corte de água na freguesia de Cruz

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido a uma avaria numa conduta de água na Travessa de Santo António, na freguesia de Cruz, será necessário interromper o abastecimento para proceder à reparação.

O corte afetará toda a freguesia durante hoje, 26 de fevereiro, entre as 12h e as 15h.

A autarquia pede desculpa pelos incómodos causados e agradece a compreensão da população.

Apoios do estado sobre o mau tempo alargados a todo o país

O Governo decidiu esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, alargar os apoios inicialmente previstos apenas para concelhos em situação de calamidade a todo o território nacional. Luís Montenegro explicou que as medidas podem agora ser aplicadas de forma flexível, consoante os prejuízos, seja numa casa, num bairro, numa empresa ou numa freguesia.

O primeiro-ministro destacou a rapidez da intervenção governamental face às tempestades que provocaram 18 mortos e centenas de desalojados. “As ajudas chegaram de forma célere e simplificada às pessoas, mesmo que ainda haja muito por fazer”, afirmou.

Para a reconstrução, estão disponíveis três mil milhões de euros, sendo mil milhões novos, financiados pelo Banco Europeu de Investimento. Até agora, 3.323 empresas candidataram-se, num total de 748 milhões de euros.

Montenegro garantiu que o programa não comprometerá o equilíbrio das contas públicas, embora não descarte a possibilidade de saldos negativos.

Carne de vaca mais cara que nunca: Preço disparou 132%

Quatro anos passaram e o poder de compra encolheu no supermercado. Em 2022, 50 euros chegavam para comprar mais de oito quilos de carne de vaca. Hoje, o mesmo valor não paga sequer quatro.

A subida dos preços do cabaz alimentar começou com a pandemia e ganhou nova força com a guerra na Ucrânia, que fez disparar os custos da energia, dos transportes e das matérias-primas. O resultado foi um aumento generalizado dos bens essenciais.

A carne de novilho para cozer é um dos casos mais expressivos. Se há quatro anos custava 5,82 euros por quilo, atualmente atinge, em média, 13,51 euros — uma subida de 132%.

Segundo a DECO PROteste, o cabaz alimentar composto por 63 produtos essenciais encareceu cerca de 35% desde 2022, ultrapassando agora os 253 euros. Entre os produtos com maiores aumentos estão a carne de novilho para cozer, os ovos e o café torrado, todos com subidas superiores a 80%.

Mais recentemente, a curgete registou a maior variação, com um aumento de 71% desde o início do ano, muito por causa das tempestades que afetaram o país.

Apesar das oscilações semanais, a tendência mantém-se: os preços continuam elevados e não há, para já, sinais claros de descida.

Nestes supermercados há funcionários a receber 7 mil euros em extras

Os colaboradores da Mercadona em Portugal receberam esta quarta-feira 25 milhões de euros em prémios anuais. O montante atribuído pode atingir o equivalente a três salários mensais, consoante o tempo de serviço na empresa.

De acordo com a retalhista espanhola, os prémios incluem um salário para trabalhadores com menos de quatro anos de antiguidade e dois salários para quem já ultrapassou esse período. A estes valores junta-se ainda uma gratificação extraordinária correspondente a mais um salário, mediante o cumprimento de objetivos.

Na prática, um funcionário com quatro anos de casa recebeu cerca de 7.000 euros brutos, dos quais 5.115 euros dizem respeito aos prémios e à gratificação adicional.

Presente em Portugal desde 2019, a Mercadona anunciou também uma atualização salarial para acompanhar a inflação: 2,2% no mercado português e 2,9% em Espanha. Recorde-se que, em dezembro, a empresa já tinha anunciado o aumento de uma semana no período de férias.

No conjunto de Portugal e Espanha, foram distribuídos 780 milhões de euros em prémios pelos 112 mil trabalhadores. Segundo a empresa, estas medidas representam um investimento global superior a mil milhões de euros.