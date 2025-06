Parlamento não aceita encerramento de grandes superfícies ao domingo e feriados

Esta sexta e sábado, Mário Passos vai a Mogege, Castelões e Arnoso Santa Eulália para assinalar a conclusão de investimentos no parque escolar que ascende a 1,3 milhão de euros.

Este jornada começa em Mogege, às 18 horas desta sexta-feira na EB/JI cujos trabalhos implicaram a construção de duas novas salas – uma de atividades e outra para prolongamento e apoio do Jardim de Infância – e a intervenção na instalação elétrica, ventilação e climatização. Esta intervenção resulta de um investimento municipal de quase 480 mil euros.

Uma hora depois, o presidente da Câmara estará na EB1 de Castelões. Na reabilitação do edifício e do sistema de instalação elétrica, de ventilação e climatização foram investidos cerca de 312 mil euros.

Na tarde de sábado, às 16 horas, o autarca inaugura a remodelação e ampliação da EB de Quintão. Nesta escola de Arnoso Santa Eulália foram investidos 518 mil euros na ampliação do edifício, que vai receber também as crianças do Jardim de Infância. Foram criadas novas áreas que se desenvolveram em continuidade do edifício pré-existente, com recreio coberto e o recreio com campo de jogos, espaços verdes e parque infantil.

