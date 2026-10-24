O Parque da Devesa, em Famalicão, vai receber sete corta-matos escolares nas próximas duas semanas, todos durante o período da manhã.

As provas realizam-se nos dias 27, 28 e 29 de outubro e 2 e 3 de novembro, envolvendo vários estabelecimentos de ensino do concelho.

O calendário começa a 27 de outubro, com o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco. No dia seguinte, participam os agrupamentos de escolas D. Maria II e de Ribeirão.

A 29 de outubro, será a vez do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e do Colégio Machado Ruivo. No dia 2 de novembro, realiza-se o corta-mato do Colégio Alfacoop, seguindo-se, a 3 de novembro, o da Didáxis, em Riba de Ave.

As iniciativas promovem a prática desportiva em contexto escolar e levam os alunos ao Parque da Devesa para participar nas provas de corta-mato.