Parque Infantil na Devesa é proposta de Cátia Neto: Candidata da IL a Antas e Abade de Vermoim

A Iniciativa Liberal apresentou Cátia Neto como candidata à União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão.

Com 31 anos, natural do concelho, a candidata é chefe de armazém e estudante de Direito. Afirma representar “uma nova geração que une experiência de trabalho, dedicação e vontade de mudança”.

Em comunicado, Cátia Neto afirma ser “a voz da mudança na união de freguesias”. Como candidata compromete-se a defender a liberdade individual, a responsabilidade e a transparência. Como medida mais emblemática irá propor a construção de um parque infantil no Parque da Devesa.

O coordenador da IL Famalicão, Paulo Ricardo Lopes, destacou que “a candidatura encabeçada pela Cátia Neto representa a aposta numa jovem dinâmica que mostrou forte vontade em aceitar o desafio de servir os habitantes de Antas e Abade de Vermoim, a união de freguesias onde tradicionalmente a IL Famalicão é mais forte e onde existe a expectativa de reforçar a representação”.