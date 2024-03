Passar baixa médica passa a ser mais fácil: Já não precisa de ir ao médico de família

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão recolheu donativos no valor de 9.060 euros, no âmbito do projeto L.U.C.A.S. Trata-se de uma Bolsa de Investigação Médica na área do cancro infantil, criada entre o Lions de Portugal, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, contando com o apoio da empresa Vieira de Castro.

Este projeto tem por objetivo, e vem contribuindo desde a sua primeira edição, apoiar bolsas de investigação e instituições oncológicas pediátricas, assim como para o desenvolvimento de novas técnicas e avanços na ciência.

Porque “Contra o cancro, todos contam”, e “Com pequenos gestos podemos concretizar grandes obras”, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão empenhou-se, como habitualmente, na Campanha Lucas deste Ano Lionístico 2023/2024, a qual decorreu durante os meses de dezembro e janeiro. Lançou o desafio aos famalicenses para que se associassem a esta campanha, adquirindo as Bolachinhas Lucas e auxiliando com um donativo esta causa.

O Dia Internacional da Criança com Cancro é assinalado a 15 de fevereiro e foi criado pela Childhood Cancer International, tendo como objetivo ajudar todas as crianças vítimas de cancro a conseguirem acesso a melhores tratamentos e medicamentos, bem como dar apoio às suas famílias e amigos. Com este dia pretende-se educar o público em geral sobre o cancro na criança, promover o trabalho das entidades e organizações que trabalham nesta área e reunir verbas através de eventos de angariação de fundos.