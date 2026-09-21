Paulo Ballas Júnior voltou a subir ao lugar mais alto do pódio. O piloto famalicense venceu, este domingo, a prova do Campeonato Nacional de Trial realizada em Pena, Cantanhede.
O forte calor e a exigência técnica do percurso tornaram a prova particularmente difícil. Mesmo com alguns erros ao longo da jornada, Paulo Ballas Júnior conseguiu superar as dificuldades e garantir mais um triunfo.
A vitória permite ao piloto manter o pleno na temporada. São seis vitórias em seis provas, numa sequência que reforça a liderança do famalicense no Campeonato Nacional de Trial 2026.
“Foi uma prova em que não podia cometer erros, o que foi exigente pelo calor extremo. Conseguir ultrapassar essas dificuldades e somar a sexta vitória”, afirmou o piloto.