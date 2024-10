Paulo Cunha quer que o PSD «escolha os melhores» para as autárquicas

No decurso do 42.º Congresso do PSD, que decorreu este fim de semana em Braga, Paulo Cunha deu o mote para as eleições autárquicas do próximo ano. O presidente da Distrital avisou que «temos de ser capazes de escolher os melhores. É fundamental que o PSD continue um percurso de abertura à sociedade civil, para que aquelas e aqueles que estão disponíveis para a vida política e cívica, sintam que o PSD é o fórum político acertado para materializarem essa vocação de intervenção comunitária».

O também eurodeputado, que deixou a vice-presidência e passa a integrar a Comissão Política Nacional, enquanto coordenador dos deputados eleitos ao Parlamento Europeu, destacou, ainda, que com o PSD no Governo, «Portugal mudou de rumo e os portugueses sentem-no. Este é o tempo do PSD e isso é uma boa notícia para o país».

Ao longo dos dois dias, o «debate foi intenso em torno dos valores da social-democracia e das propostas de políticas públicas a implementar. Luís Montenegro deu o mote, ao partilhar as ações empreendidas, sobressaindo a preocupação em pacificar setores relevantes da governação, devolvendo o bom funcionamento a setores chave como a educação, a saúde, a segurança e a justiça, assegurando assim a melhoria dos serviços públicos prestados à população», assinala o famalicense.

Nas eleições para os órgãos nacionais, o distrito de Braga assegurou «relevante representação nas estruturas do PSD» e, assim, «continuará a desempenhar papel de grande destaque na vida interna» do partido, assegurando «que os desígnios desta região se mantenham bem presentes no seu dia-a-dia», refere Paulo Cunha em comunicado.