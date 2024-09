Paulo Cunha reeleito Presidente da Distrital de Braga do PSD

Miguel Macedo, para a mesa da Assembleia Distrital, César Teixeira, para o Conselho de Jurisdição e José Padrão na Comissão Distrital de Auditoria Financeira, fazem parte da lista de Paulo Cunha, de recandidatura à Distrital de Braga do PSD. O ato eleitoral vai decorrer na próxima sexta-feira.

Desde anúncio de que avançava para mais um mandato, o famalicense desdobrou-se «em contactos com as mais diversas estruturas do partido para construir equipas que materializassem a ambição que presidiu ao anúncio da minha candidatura».

Paulo Cunha, que atualmente é eurodeputado e vice-presidente nacional do partido, garante ter recebido o apoio «de todas as estruturas de secção» e conseguiu reunir, «neste projeto, as mais diferentes sensibilidades». Está, também, focado, em construir «um compromisso que assegure a concretização dos objetivos principais do nosso mandato: ser apoio de âmbito distrital à ação do Governo, ajudando-o na tarefa patriótica de bem governar o país, assim como de protagonizar as melhores propostas autárquicas para vencer 2025».

O famalicense acredita, ainda, que «o mandato que nos espera, caso mereçamos a confiança dos militantes, é ambicioso e exigente, mas assumo que temos a motivação, a competência, a experiência e o foco que consideramos serem decisivos para sermos vitoriosos».