Paulo Cunha, eurodeputado famalicense, defende a redução da burocracia e dos obstáculos à atividade das empresas como forma de reforçar o mercado único europeu e estimular o crescimento económico.

A posição foi assumida esta quarta-feira, em Bruxelas, no decorrer de um almoço de trabalho organizado em parceria com a The Parliament Magazine, que reuniu mais de trinta representantes de empresas europeias.

Paulo Cunha considera que, mais de trinta anos depois da criação do mercado único, ainda existem demasiados entraves à circulação de bens, serviços e capitais entre os vinte e sete Estados -Membros. Entre os problemas apontados estão as diferenças na legislação, na burocracia e as exigências impostas por alguns países.

“Combater o gold plating, cortar na burocracia e facilitar a vida às empresas não é desregular por desregular. É assim que garantimos que a nossa própria legislação funciona”, afirma o eurodeputado famalicense.

Paulo Cunha defende a conclusão do mercado único para promover o crescimento económico europeu. Nesse sentido, aponta duas iniciativas em preparação, a Carteira Europeia das Empresas e o chamado 28º Regime, que prevê a criação de um modelo de empresa comum a toda a União Europeia.

O famalicense destaca ainda o exemplo de Portugal, que lançou, em 2025, uma carteira digital para empresas. A plataforma conta já com cerca de 18 mil empresas registadas e 70 mil documentos.

“É deste espírito que precisamos: ambição europeia, execução nacional e menos papelada pelo meio”, concluiu.