Paulo Cunha vai votar em Luís Montenegro para líder do PSD

O candidato famalicense à liderança nacional do PSD apresenta, esta sexta-feira, às 18h30, na Fundação Cupertino de Miranda, as suas ideias e o seu desígnio aos militantes e simpatizantes do partido.

Jorge Moreira da Silva, antigo primeiro vice-presidente do PSD, candidata-se à liderança do partido com um projeto para renovar o PSD, reformar a política e de liderar o crescimento sustentável em Portugal. Moreira da Silva apresentou a sua candidatura esta quarta-feira, em Lisboa. O partido vai a votos no dia 28 de maio.