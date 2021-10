Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro decorre de 29 outubro a 1 de novembro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia, promove de 29 de outubro a 1 de novembro o tradicional peditório anual.

No concelho de Famalicão, a organização e dinamização deste peditório está a cargo do Lions Clube que, desde há já longos anos, é parceiro da Liga Portuguesa contra o Cancro.

O clube famalicense informa toda a comunidade que estarão voluntários, devidamente identificados com o colete da instituição e com os habituais cofres lacrados com o símbolo da LPCC, a realizar o peditório em vários pontos do concelho, nomeadamente nas eucaristias semanais e dominicais das diversas paróquias, nos cemitérios, bem como na rua e supermercados.

À semelhança de anos transatos, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão apela à generosidade e disponibilidade para esta ação, já que a situação atípica que vivemos, exige maiores esforços e precauções.

“Contra o Cancro, Todos Contam”.