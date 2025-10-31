Educação, Região

Pedro Arezes é o novo reitor da Universidade do Minho

O Conselho Geral da Universidade do Minho elegeu, esta sexta-feira, o professor catedrático Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, como reitor para os próximos quatro anos.

Natural de Barcelos, é licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Minho, onde desenvolveu a sua carreira académica desde 1995. É professor catedrático no Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia, sendo presidente desta Escola entre 2019 e 2025 e diretor nacional do Programa MIT Portugal durante quase uma década.
Pedro Arezes vai ser o 10.º reitor nos 51 anos da história da UMinho, após Carlos Lloyd Braga, Joaquim Barbosa Romero, Lúcio Craveiro da Silva, João de Deus Pinheiro, Sérgio Machado dos Santos, Licínio Chainho Pereira, António Guimarães Rodrigues, António M. Cunha e Rui Vieira de Castro.

Pedro Arezes e a sua equipa devem tomar posse a 3 de dezembro, às 11h00, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga. Terá como vice-reitores João Cardoso Rosas (Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social), Cristina Dias (Educação e Organização Académica), António Salgado (Investigação e Política Científica), Nuno Castro (Modernização Institucional). Juntam-se os pró-reitores Sandra Dias Fernandes (Cooperação Internacional), Raul Fangueiro (Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento), Carlos Videira (Participação Universitária e Ligação ao Território), Lígia Rodrigues (Pessoas, Planeamento e Qualidade) e Tiago Miranda (Sustentabilidade e Infraestruturas Físicas).

Famalicão: Didáxis distinguida com o galardão da AEEP pelos 50 anos ao serviço da Educação

A Didáxis – Cooperativa de Ensino foi distinguida com o galardão da AEEP – Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, numa cerimónia solene que teve lugar no salão nobre da Academia de Ciências de Lisboa, esta quarta-feira. A distinção reconhece o percurso de meio século do estabelecimento de ensino de Riba de Ave ao serviço da Educação, «marcado pela inovação pedagógica, pela promoção do sucesso escolar e pela formação integral dos seus alunos».

O presidente do Conselho de Administração da Didáxis, José Lopes, recebeu o galardão em nome da instituição, reiterando «o compromisso contínuo da Didáxis com a excelência educativa, a cooperação e o desenvolvimento humano».

Este reconhecimento atesta «a qualidade do ensino, pelo envolvimento da comunidade e pela aposta em projetos que preparam os jovens para os desafios do futuro».

 

Jovem de Braga desaparece e deixa bilhete de despedida na sala de aula

As autoridades e familiares procuram um jovem que desapareceu esta quinta-feira à tarde, em Braga, depois de ter deixado um “bilhete de despedida” na sala de aula.

Segundo o pai, que lançou um apelo nas redes sociais, o filho foi visto pela última vez cerca das 16h20. A última localização do telemóvel indica a área entre a central de camionagem, o mercado municipal e a Praça Conde Agrolongo.

No momento do desaparecimento, o jovem usava um blusão preto tipo motard, calças de ganga, óculos e uma mochila escura.

O pai pede que qualquer informação que possa ajudar a encontrar o rapaz seja comunicada de imediato às autoridades.

Famalicão: Agrupamento de Escolas D. Maria II recebe grupo de alunos de Itália

O Agrupamento de Escolas D. Maria II recebeu um grupo de 14 alunos do Istituto Comprensivo Carmagnola 2, da Província de Turim, Itália, acompanhados por 4 docentes. Foi a primeira vez que recebeu um grupo de alunos tão novos, uma vez que tinham entre 9 e 11 anos. Estiveram em Famalicão entre 18 e 24 de outubro, uma semana com atividades, visitas e grupos de trabalho sobre arte e pintura, em articulação com o Clube das Artes e de Robótica e Programação com Lego SPYKE e o apoio dos docentes do Laboratório de Educação Digital.

Durante essa semana, os alunos interagiram uns com os outros, incluindo com os alunos do 1.º Ciclo da Escola Básica de Gavião, que os receberam de forma calorosa.

Os alunos do Clube Europeu organizaram uma atividade intercultural e prepararam para eles um Quizz com curiosidades sobre Portugal e suas tradições. Por sua vez, os alunos italianos também fizeram uma apresentação sobre a sua escola e sobre o seu país. Foi um importante momento de aprendizagem sobre a cultura de cada um dos países.

A Equipa coordenadora dos projetos Erasmus no Agrupamento de Escolas D. Maria II agradece a todos quantos colaboraram nesta iniciativa.

Famalicão: “Doces Intervalos Literários” como forma de acolher na EB Conde de Arnoso

A equipa da Biblioteca Escolar Conde de Arnoso promoveu mais uma edição do Projeto Supra, dedicado ao ato de “AcoLhER”, no sentido de fortalecer a integração dos novos docentes e reforçar os laços de colaboração entre todos os agentes educativos.

A primeira ação foi no dia 21, durante o intervalo mais alargado, os chamados “Doces Intervalos Literários”, com leitura como acolhimento. “Caderno de encargos sentimentais” e “Máquina de escrever sentimentos”, de Inês Meneses, foram as obras escolhidas. As frases apelavam à importância da integração, do trabalho colaborativo e da entreajuda, da confiança, da motivação e da resiliência, necessárias para todos os professores.

Famalicão: Equipa de futsal recebe na noite desta segunda-feira o Braga

Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, o Pavilhão Municipal é palco de um grande jogo de futsal. A contar para a sexta jornada do campeonato nacional, o FC Famalicão recebe o SC Braga.

Os sócios têm entrada gratuita (com a obrigatoriedade de levantar bilhete), enquanto que o público geral paga 5 euros.

O Braga é quinto classificado com 9 pontos; com menos dois pontos, a equipa treinada por Kitó Ferreira está no sétimo lugar.

Famalicão: Associação de Pais da Nuno Simões tem novos órgãos sociais

Na noite da passada sexta-feira, na sede do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, decorreu a tomada de posse dos novos órgãos da Associação de Pais da EB 1,2 Dr. Nuno Simões, estabelecimento de ensino da freguesia de Calendário.

Manuel António Ferreira Silva é o presidente da Direção, com Tiago João Lopes a vice-presidente. Maria Elisete Peixoto dos Santos é a secretária e Carlos Manuel Navio o tesoureiro. Jorge Daniel Navio e Ana Elisabete Silva Fernandes são os vogais.

A Assembleia Geral é presidida por Sérgio Miguel Campos Araújo. Patrícia Ferreira é a secretária e Flávia Marisa Soutinho Oliveira, Joana Sampaio Ferreira e Lizandra Maria Alves Nunes são as vogais.

Tércio dos Santos Madeira preside ao Conselho Fiscal, secundado pela secretária Elizabete Amaral da Costa e o vogal Vítor Rodrigues.

Nesta Assembleia foram, também, apresentados e votados os relatórios de contas do ano letivo 2024/2025.

 