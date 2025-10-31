Pedro Arezes é o novo reitor da Universidade do Minho

O Conselho Geral da Universidade do Minho elegeu, esta sexta-feira, o professor catedrático Pedro Arezes, da Escola de Engenharia, como reitor para os próximos quatro anos.



Natural de Barcelos, é licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas pela Universidade do Minho, onde desenvolveu a sua carreira académica desde 1995. É professor catedrático no Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia, sendo presidente desta Escola entre 2019 e 2025 e diretor nacional do Programa MIT Portugal durante quase uma década.

Pedro Arezes vai ser o 10.º reitor nos 51 anos da história da UMinho, após Carlos Lloyd Braga, Joaquim Barbosa Romero, Lúcio Craveiro da Silva, João de Deus Pinheiro, Sérgio Machado dos Santos, Licínio Chainho Pereira, António Guimarães Rodrigues, António M. Cunha e Rui Vieira de Castro.

Pedro Arezes e a sua equipa devem tomar posse a 3 de dezembro, às 11h00, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga. Terá como vice-reitores João Cardoso Rosas (Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social), Cristina Dias (Educação e Organização Académica), António Salgado (Investigação e Política Científica), Nuno Castro (Modernização Institucional). Juntam-se os pró-reitores Sandra Dias Fernandes (Cooperação Internacional), Raul Fangueiro (Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento), Carlos Videira (Participação Universitária e Ligação ao Território), Lígia Rodrigues (Pessoas, Planeamento e Qualidade) e Tiago Miranda (Sustentabilidade e Infraestruturas Físicas).