Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

Os jovens atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira já têm um espaço para treinar em segurança.

Tem mais de 700 metros, está situado em Laborins, em Joane, e resulta da procura de vários anos da EARO, junto da comunidade, para encontrar uma solução aos treinos que eram feitos nas ruas da vila e arredores.

Agora, em segurança, os atletas, particularmente as crianças têm “um local seguro para treinar. Conseguimos dar um passo importante”, assegura o clube.

Este sonho só foi possível pela generosidade de quem disponibilizou o terreno, Deolinda de Fátima da Silva Aguiar Ferreira & Filhos, Lda, e pelo apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Junta de Freguesia de Joane.

Ao longo de 715 metros está definido um percurso e embora ainda existam pormenores a melhorar, “este novo espaço já representa uma enorme ajuda para todas as crianças que, até agora, treinavam nas ruas de Joane diariamente. Um projeto pensado com o coração e para o futuro dos nossos jovens”, refere a EARO que, recentemente iniciou a preparação da época.

Atualmente este clube de atletismo tem cerca de 70 atletas de todos os escalões etários.

O espaço está aberto a toda a comunidade.