Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.

A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.

A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).

Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.

Famalicão: Privados ajudam EARO a tirar atletas da estrada

Os jovens atletas da Escola de Atletismo Rosa Oliveira já têm um espaço para treinar em segurança.

Tem mais de 700 metros, está situado em Laborins, em Joane, e resulta da procura de vários anos da EARO, junto da comunidade, para encontrar uma solução aos treinos que eram feitos nas ruas da vila e arredores.

Agora, em segurança, os atletas, particularmente as crianças têm “um local seguro para treinar. Conseguimos dar um passo importante”, assegura o clube.

Este sonho só foi possível pela generosidade de quem disponibilizou o terreno, Deolinda de Fátima da Silva Aguiar Ferreira & Filhos, Lda, e pelo apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Junta de Freguesia de Joane.

Ao longo de 715 metros está definido um percurso e embora ainda existam pormenores a melhorar, “este novo espaço já representa uma enorme ajuda para todas as crianças que, até agora, treinavam nas ruas de Joane diariamente. Um projeto pensado com o coração e para o futuro dos nossos jovens”, refere a EARO que, recentemente iniciou a preparação da época.

Atualmente este clube de atletismo tem cerca de 70 atletas de todos os escalões etários.

O espaço está aberto a toda a comunidade.

Famalicão: Talocha acerta saída com o Tondela e pode estar a caminho do Varzim

O experiente jogador famalicense está livre no mercado e pode viajar até à Póvoa de Varzim. Talocha e o Tondela acertaram a rescisão do contrato por mútuo acordo e tudo aponta que o defesa esquerdo está a caminho do Varzim, da Liga 3.

O jogador de 36 anos tem um vasto percurso no futebol nacional, mas também com duas saídas para o estrangeiro. Começou no FC Famalicão, onde esteve até 2012/2013, seguiram-se três épocas no Vizela e outras tantas no Boavista de onde saiu na temporada 18/19. No ano seguinte, jogou no estrangeiro, nos gregos do Atromitos e no Riga, da Letónia.

Na época 2020/2021 regressou a Portugal para jogar no Gil Vicente, depois cumpriu duas épocas no Farense até que, na temporada passada rumou ao Tondela.

Foto: Arquivo

António Capelo reage a polémica e fala em “cabala” que envolve ex-aluna de Famalicão

A polémica em torno da ACE – Escola de Artes, sediada no Porto mas com polo em Vila Nova de Famalicão, continua a crescer. Depois da demissão em bloco da direção da escola, na sequência de vários testemunhos de alegados abusos por parte de professores, o ator António Capelo veio a público defender-se.

O professor, que lecionou na ACE até 2022, rejeita categoricamente todas as acusações e garante estar a ser alvo de uma “cabala”. Em declarações à Lusa, Capelo revelou já ter apresentado uma queixa-crime contra uma página anónima no Instagram, que diz ser gerida por uma ex-aluna do polo de Famalicão.

“Rejeito categoricamente qualquer ato impróprio com alunos. Isto é medonho. Nunca me senti tão injustiçado”, afirmou o ator de 69 anos, atualmente a trabalhar numa telenovela da TVI.

Entretanto, a direção da ACE justificou a sua saída com a necessidade de “serenidade e estabilidade”, garantindo que a escola, incluindo o polo de Famalicão, mantém a sua missão educativa.

Famalicão: Pedro Bondo avisa o Sporting: «estamos a trabalhar para ganhar o jogo»

O jovem jogador angolano fez a antevisão ao jogo de sábado, com o Sporting, no Estádio Municipal. O defesa, de 20 anos, chegado ao clube esta semana após compromissos da seleção, assume que o FC Famalicão está «a trabalhar para ganhar o jogo». Reconhece que será difícil, uma partida «de muita atenção e concentração. O Sporting é uma grande equipa e vai concentrar todas as suas energias para nos superar, mas nós estamos preparados e queremos vencer o jogo», avisa o jogador que já jogou na equipa B dos leões.

Para a partida da quinta jornada, marcada para as 20h30, o defesa esquerdo nada mais espera dos adeptos que não seja o apoio habitual. «Tem sido assim nas jornadas passadas e espero que apareçam em força e sejam o décimo segundo jogador».

No plano individual, Pedro Bondo diz estar «forte e determinado para ajudar a equipa», seja a defender, a fazer uma assistência ou até um golo. «Vou entrar com essa determinação», garante.

Sobre o início imaculado da equipa – sem sofrer golos em quatro jogos – Bondo acredita que é reflexo do trabalho e sinal «de que estamos a fazer as coisas bem; estamos coesos e com o Sporting vamos entrar da mesma forma», porque é propósito «dar continuidade a este bom momento».

Pedro Bondo sente-se bem em Famalicão. Revela que o treinador Hugo Oliveira «fala muito comigo, os meus colegas também. Sou ainda jovem, estou rodeado de jogadores mais experientes e em campo faço aquilo que me pedem».

Foto arquivo

Lista A, candidata à AF Braga, denuncia interferências políticas nas eleições

Em comunicado emitido esta quinta-feira, a lista A, liderada por Miguel Azevedo, expressa «profunda preocupação e repúdio» pelas interferências políticas que diz existirem para interferirem no processo eleitoral da Associação de Futebol de Braga que vai a votos esta sexta-feira.

«Este plano», assim descrito, terá sido desenhado pelo candidato Pedro Sousa, da lista B, também deputado na Assembleia da República, presidente da Concelhia do PS de Braga e candidato a vereador na Câmara Municipal da mesma cidade. Um plano que, segundo a Lista A, teve o apoio de outros políticos, «alguns diretamente envolvidos no chamado “processo Tutti Frutti”. Esta atuação é particularmente grave, porque associa práticas de condicionamento político a figuras que já estão a ser alvo de processos por alegadas redes de influência».

Miguel Azevedo revela que nos últimos dias, presidentes de câmara, vereadores, chefes de gabinetes e assessores têm tentado condicionar os clubes «recorrendo ao pagamento de jantares, promessas de apoios e benefícios futuros como moeda de troca para influenciar votos». Uma prática que reputa de «inaceitável», porque «fere gravemente os princípios da autonomia associativa e constitui um ataque direto à liberdade de decisão dos nossos clubes». Ao mesmo tempo, fala do regresso a um passado «em que os decisores políticos controlavam as instituições desportivas, minando a sua independência e instrumentalizando-as para fins alheios ao desporto. Este retrocesso é incompatível com os valores de transparência, meritocracia e democracia que devem nortear o futebol distrital» e configura «um atentado à autonomia da Associação e à vontade soberana dos seus filiados».

A Lista A não quer que o futuro da AF Braga «seja decidido em gabinetes políticos ou por interesses alheios ao mérito desportivo e à vontade dos clubes. O futebol distrital merece eleições livres, justas e transparentes», apela.

Famalicão: Tiago, Edgar Reis e Daniel Silva em luta no T3

Tiago Reis, Edgar Reis e Daniel Silva, do Team Transfradelos, estão na região alentajana de Reguendos de Monsaraz e Mourão, para participarem na Baja TT Sharish, pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

.Tiago Reis está ao volante do TAURUS T3 EVO MAX, e retoma a presença de Paulo Fiúza como navegador. O objetivo é andar rápido, «entre os melhores da categoria Challenger T3» apontou o piloto, que habitualmente anda entre os mais rápidos e luta pelo pódio em cada prova que tem marcado presença.

O irmão, Edgar Reis, em TAURUS T3 MAX, tem a companhia de Fábio Ribeiro. «Queremos ser competitivos e estar entre os mais rápidos da categoria e repetir os bons resultados que temos alcançado este ano», definiu.

Daniel Silva, com Gonçalo Magalhães, também no TAURUS T3 MAX, define como estratégia «fazer uma prova limpa e andar o mais à frente possível».

A prova inicia-se na manhã desta sexta-feira, dia 12 de setembro com o prólogo de 5,71 km a disputar em Mourão. Depois, há quatro setores seletivos, dois de 116,16 km a disputar entre Granja e Alandroal, no sábado.

No domingo, há uma dupla passagem, desta feita pelo troço cronometrado de 89,70 km que começa em Casas Novas de Mares e termina em Reguengos.