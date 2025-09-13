Pedro Sousa eleito presidente da Associação de Futebol de Braga

O Presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Braga, José Fernando Alves Pinto, divulgou esta sexta-feira, 12 de setembro, os resultados da Assembleia Eleitoral da instituição.
A votação contou com elevada participação, registando 204 clubes votantes em 217 possíveis, o que corresponde a 94%. Dos 4800 votos totais, foram expressos em urna 4689, uma taxa de 98%.
A Lista A, liderada por Miguel Azevedo, obteve 1450 votos (30,92%), enquanto a Lista B, encabeçada por Pedro Sousa, alcançou 3205 votos (68,35%). Registaram-se ainda 21 votos em branco (0,45%) e 13 nulos (0,28%).
Com estes resultados, José Fernando Alves Pinto declarou vencedora a Lista B. Assim, Pedro Sousa assume a presidência da Associação de Futebol de Braga.