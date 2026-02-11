Pentágono Urbano discute criação de Área Metropolitana do Minho

O Conselho Executivo da Associação de Municípios Pentágono Urbano debateu a realização de um estudo técnico sobre a eventual criação de uma área metropolitana (seria a terceira no país). Isto na sequência da integração de Viana do Castelo na associação.

Os municípios do Pentágono Urbano reuniram-se esta terça-feira, dia 10, em Barcelos, sob a presidência do presidente Mário Constantino.

A reunião contou com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo.

Da ordem de trabalhos, foi analisada e aprovada a retificação do Plano de Atividades e Orçamento para 2026, documento estruturante que enquadra as prioridades estratégicas da associação nas áreas da mobilidade sustentável, inovação, cultura, governação intermunicipal e cooperação internacional. Foram igualmente aprovadas as entidades a convidar para integrar o Comité de Orientação Estratégico, reforçando a ligação entre os municípios, o conhecimento e o tecido produtivo.

O Pentágono Urbano confirma-se como uma plataforma estável de concertação política e estratégica entre os principais centros urbanos do norte de Portugal.