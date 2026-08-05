Numa loja, num serviço local ou num evento, o vestuário ajuda o público a identificar a equipa. A quantidade certa começa nos turnos e nas funções, não numa estimativa genérica.

Uma pequena empresa pode ter pessoas no atendimento, nas entregas, no apoio técnico ou em ações sazonais. Todas representam a mesma marca, mas não precisam necessariamente da mesma peça. Uma polo discreta pode resultar no contacto com clientes, enquanto uma sweatshirt ou uma peça de workwear leve pode ser mais prática noutra tarefa.

A decisão mais útil é escolher uma peça-base por situação de atendimento. Balcão, entrega e apoio exterior criam movimentos e temperaturas diferentes. A identidade pode manter-se através da cor e do logótipo, sem obrigar cada pessoa a usar o mesmo produto.

O grafismo deve ser testado no tamanho real e na cor do tecido. Um logótipo no peito funciona de perto; uma indicação curta nas costas facilita o reconhecimento de uma equipa em movimento. Textos longos e linhas muito finas raramente mantêm a mesma clareza que têm no ecrã.

Em Burger Print Portugal a empresa pode observar como a mesma marca se comporta numa polo, numa T-shirt ou numa sweatshirt. Esta comparação deve responder ao ambiente de trabalho; se apenas acrescentar opções, torna a escolha menos clara.

Antes de decidir, vale a pena acompanhar uma hora real de atendimento. Onde está o colaborador, o que transporta, quantas vezes muda de espaço e a que distância é visto? Essas observações definem melhor a peça do que uma preferência escolhida num catálogo.

A decisão final pode ser registada numa tabela com nome, tamanho, função, número de turnos e modelo atribuído. Uma única pessoa fecha essa lista e separa pedidos tardios. Depois da primeira semana, anotar trocas, desconforto e dúvidas dos clientes ajuda a corrigir apenas o que falhou, sem substituir todo o sistema de vestuário.