Pequenos produtores “vitais” para a sustentabilidade de Famalicão, diz Mário Passos

A valorização da agricultura local esteve em destaque no 2.º encontro de cooperadores da Fagricoop, realizado na quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

Durante a iniciativa, o presidente da autarquia, Mário Passos, sublinhou a importância dos pequenos produtores para a sustentabilidade do concelho e garantiu que o município continuará a apoiar a promoção da produção local.

O encontro serviu também para refletir sobre os desafios do setor. O presidente do conselho de administração da cooperativa, Manuel Figueiras, destacou a evolução e a crescente profissionalização da agricultura no concelho, defendendo que a cooperação com o município é essencial para assegurar o futuro da Fagricoop.

Segundo o responsável, o reforço destas parcerias poderá ter impacto positivo na economia local e incentivar o consumo de produtos de proximidade.

Jovem violinista famalicense selecionada para Orquestra de Jovens da União Europeia

A violinista Lara Azevedo, natural de Famalicão, foi escolhida como membro efetivo da Orquestra de Jovens da União Europeia, anunciou a Direção-Geral das Artes.

Entre os 25 músicos portugueses selecionados nas audições, cinco integram a orquestra como membros efetivos, enquanto os restantes ficam em reserva. Além de Lara Azevedo, foram escolhidos Nuno Coroado (contrabaixo), Mariana Santos (trompa), Bernardo Dias (fagote) e Matilda Mensink (violino).

A jovem iniciou a formação musical na Fundação Real Colégio e prosseguiu estudos no Centro Cultural Musical e na Escola Profissional Artística do Vale. Atualmente frequenta o 12.º ano no Conservatório de Música de Barcelos, onde estuda violino.

Em 2024 alcançou as meias-finais do Prémio Jovens Músicos e tem participado em vários projetos orquestrais, incluindo a Orquestra Jovem Portuguesa.

A Orquestra de Jovens da União Europeia, criada no Reino Unido, celebra este ano 50 anos e reúne jovens músicos de vários países europeus. Portugal integra o projeto desde 1986.

Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Fogo em apartamento deixa moradores desalojados e uma pessoa ferida (Fradelos)

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que foram acionados para o local, o alerta surgiu cerca da 01h15.

A única vítima sofreu ferimentos relacionados com a inalação de fumo. Relatam também os bombeiros que houve necessidade de realojar os moradores devido à falta de condições de habitabilidade.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em apartamento (Calendário)

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta quinta feira, para um incêndio num primeiro andar de um apartamento, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Famalicão.

Desta ocorrência não há informação da existência de feridos, no entanto, quatro animais tiveram que ser resgatados.

A PSP foi acionada para o local.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Famalicão: Município disponibiliza 230 mil euros para apoio a IPSS

Foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo, um apoio de 230 mil euros destinado a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social de Famalicão, cuja principal finalidade é a conclusão de obras de construção, remodelação e ampliação das respetivas instituições.

Esta verba é destinada à ACIP e ao Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro no valor de 40 mil euros. O Centro Social da Paróquia de Joane, o Centro Social da Paróquia de Landim e a Associação Social de Fradelos recebem 50 mil euros cada.