Pequenos produtores “vitais” para a sustentabilidade de Famalicão, diz Mário Passos

A valorização da agricultura local esteve em destaque no 2.º encontro de cooperadores da Fagricoop, realizado na quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

Durante a iniciativa, o presidente da autarquia, Mário Passos, sublinhou a importância dos pequenos produtores para a sustentabilidade do concelho e garantiu que o município continuará a apoiar a promoção da produção local.

O encontro serviu também para refletir sobre os desafios do setor. O presidente do conselho de administração da cooperativa, Manuel Figueiras, destacou a evolução e a crescente profissionalização da agricultura no concelho, defendendo que a cooperação com o município é essencial para assegurar o futuro da Fagricoop.

Segundo o responsável, o reforço destas parcerias poderá ter impacto positivo na economia local e incentivar o consumo de produtos de proximidade.