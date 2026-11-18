A ARTAVE, Escola Profissional Artística do Vale do Ave, lançou uma campanha solidária de recolha de bens essenciais para ajudar um aluno e a sua família, que perderam a casa e praticamente todos os seus bens num incêndio.

Num apelo dirigido a alunos, encarregados de educação, professores, funcionários e amigos da escola, a direção sublinha que a solidariedade e o espírito de entreajuda são valores fundamentais da comunidade escolar. Neste momento, a maior necessidade é de vestuário, nomeadamente roupa e agasalhos, calçado, roupa interior nova e outros bens de primeira necessidade.

Quem preferir pode contribuir com donativos monetários, que permitirão à família fazer face às necessidades mais urgentes e adquirir os bens indispensáveis para reconstruir, gradualmente, o seu dia a dia. As transferências podem ser feitas para o IBAN PT50 3560 0001 9001 5580 6284 7.

Em paralelo, decorre uma angariação de fundos dedicada a um trombone. Entre as muitas perdas da família estava o instrumento com que o Artur, jovem músico e aluno da ARTAVE, estudava e desenvolvia a sua formação musical. O trombone tinha-lhe sido emprestado por um amigo e ficou destruído no incêndio.

A campanha tem dois objetivos: compensar o amigo pelo valor do instrumento destruído, reconhecendo o seu gesto de generosidade, e comprar um novo trombone para o Artur, para que possa continuar os estudos, participar nas atividades musicais e prosseguir o seu percurso de formação. Os fundos angariados destinam-se exclusivamente a estes fins e os promotores comprometem-se a prestar informação sobre a aplicação dos donativos. A angariação está disponível em https://gofund.me/89d0cfa61 e, para quem não puder contribuir financeiramente, partilhar a campanha também é importante.

“Toda a ajuda, por mais pequena que possa parecer, fará a diferença”, refere a direção da ARTAVE, que conclui o apelo com a mensagem “Contamos com todos!”.