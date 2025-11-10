Peregrinação Jubilar à Sé de Braga gera comunhão entre paroquianos famalicenses

Mais de 1500 pessoas, das 54 paróquias do arciprestado de Famalicão, participaram na Peregrinação Jubilar à Sé de Braga, no contexto do Ano Santo – Jubileu 2025. Uma cerimónia religiosa, presidida pelo arcebispo, D. José Cordeiro, que aconteceu no domingo, dia 9 de novembro, entre o Largo de São Paulo e a Sé. Participaram diversos sacerdotes, conduzidos pelo arcipreste, pe. Nuno Vilas Boas.

A peregrinação incorporou telas com os retratos dos padroeiros das 54 paróquias de Famalicão.

«Trouxestes a imagem dos padroeiros das vossas 54 paróquias e dos dois mosteiros para dizer que não estamos sozinhos, estamos iluminados pelo seu testemunho, pelo seu modelo de vida. Cada padroeiro como que está a dizer a cada um de nós: tu também podes ser santo», salientou D. José Cordeiro. Não significa que são super-heróis, disse, mas «pecadores que se deixaram olhar pelo coração de Deus, que se deixaram amar, que se deixaram perdoar e acolher o caminho das Bem Aventuranças, o caminho da santidade, da felicidade», acrescentou.

Na homilia, D. José Cordeiro lembrou que ninguém consegue fazê-lo sozinho. «Só como povo, uns com os outros, uns para os outros, e nunca uns contra os outros. Também nunca uns sem os outros», disse.

O arcebispo lembrou que este ano, como Arquidiocese, irá simbolicamente a Vila Nova de Famalicão iniciar o Ano Litúrgico Pastoral no próximo dia 29 de novembro, «para que possam ser contagiadas mais pessoas».

Para o padre Nuno Vilas Boas, “comunhão” é a melhor expressão para definir tudo o que aconteceu nesta Peregrinação. «De um momento conseguimos criar esta comunhão. E esta, talvez seja a expressão mais bonita de Igreja. É esta comunhão das 54 paróquias e todo o trabalho que o senhor padre Francisco Carreira [o arcipreste anterior] também fez em Famalicão», disse.

A ideia de levar os santos, em estandarte, partiu dos leigos, em Conselho Pastoral do Arciprestado, com a confiança de que os santos «caminham connosco», referiu o pe. Vilas Boas.

O Arcipreste Padre Nuno Vilas Boas de Famalicão mostrou-se grato ao povo famalicense, afirmando que ainda está a aprender com eles.