Neste mês de alerta contra os maus-tratos na infância, continuam as ações de sensibilização, organizadas pelo município de Famalicão e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com o apoio de outras entidades. A próxima é na manhã deste sábado, às 9h30, numa abordagem à população na feira de Joane, com a colaboração da GNR da vila.

Dia 20, também um sábado, pelas 15 horas, showcooking no Mercado Municipal, com a presença de crianças e jovens das casas de acolhimento da ATC e Mundos de Vida. Pelas 16h30, yoga do riso com terapia do riso e presença da terapeuta/animadora sociocultural Carminda Carvalho. Para participar, é obrigatório o preenchimento do formulário.

No dia 30 de abril, às 11h30, será “construído” um laço humano, no centro urbano (junto à Fundação Cupertino de Miranda) com a colaboração das turmas dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco/D. Sancho I e Escola profissional CIOR.