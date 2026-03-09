Concelho

‘Peregrinos de Famalicão’ e ‘Caminhar na Fé’ fazem as primeiras reuniões para a peregrinação a Fátima 2026

Este fim de semana, os movimentos Peregrinos de Famalicão e Caminhar na Fé promoveram as primeiras reuniões de preparação para a peregrinação a Fátima 2026. Os encontros tiveram como objetivo estabelecer um primeiro contacto com os grupos que irão participar na jornada, marcada para o mês de maio.

Para além de reforçar a organização prática, estas reuniões permitem partilhar informações importantes sobre rotas, alojamentos, horários e atividades ao longo da peregrinação. Trata-se de um passo essencial, uma vez que este tipo de iniciativa envolve uma grande operação logística, com dezenas de participantes e múltiplos detalhes a coordenar.

Deixe um comentário

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a deslocação a Guimarães

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, o FC Famalicão joga em Guimarães. A partida da 26.ª jornada da I Liga é com o Vitória SC, no Estádio D. Afonso Henriques.

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes, a 10 euros (venda até às 12 horas de sábado); se pretender transporte são 15 euros na totalidade (marcação até às 19 horas desta quinta-feira).

Este dérbi minhoto junta o 9.º da classificação, com 32 pontos (Vitória) e o 5.º, FC Famalicão, com 39 pontos.

Famalicão: Carevic entre os melhores guarda-redes da I Liga

O guarda-redes do FC Famalicão é o terceiro melhor da I Liga, do mês de fevereiro.

O título fica para o “dono” da baliza do Braga, Lukas Hornicek, que somou 21,48% dos votos dos treinadores principais da competição, levando a melhor sobre Bernardo (CD Tondela) e Carevic que obtiveram 16,30% e 13,33%, respetivamente.

O titular da baliza famalicense já tinha sido o melhor na sua posição em agosto do ano passado e em setembro/outubro também esteve entre os melhores.

Gasóleo subiu 29 cêntimos no posto mais barato de Famalicão

O preço do gasóleo em Famalicão registou uma subida significativa no espaço de apenas oito dias. A Petropix, posto localizado na N14, em Ribeirão, comercializava o combustível a 1,36€ por litro no dia 1 de março. Hoje, dia 9 de março, o mesmo gasóleo chega aos 1,65€, o que representa um aumento de 29 cêntimos por litro.

Este aumento está relacionado com a instabilidade no Médio Oriente, que tem afetado os preços internacionais do petróleo. Cada subida no mercado global tende a refletir-se rapidamente nos preços praticados nos postos de combustível locais, sobretudo em Portugal, devido à dependência de importações.

Para um depósito de 40 litros, este aumento traduz-se num custo adicional de 11,60€, passando de 54,40€ no dia 1 de março para 66€ hoje.

Famalicão: Partem vidro de carro e levam mochila com computador

Na noite da passada sexta-feira, na Avenida Visconde de Pindela (Estrada Nacional 14, Famalicão-Braga), em Cruz, foi furtada, do interior de uma viatura, uma mochila (igual à foto) que tinha no seu interior um computador e documentos.

Os assaltantes partiram um dos vidros da viatura, tendo tirado a mochila que se encontrava no interior da mala.

Famalicão: Riba d´Ave empata em casa

Na jornada 20 do nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, o Riba d´Ave dividiu os pontos com o SC Tomar, partida disputada ao final da tarde deste domingo, no Parque das Tílias. A equipa de Jorge Ferreira correu sempre atrás do marcador, com o jogo a terminar com uma igualdade a dois golos. Gustavo Pato e Gonçalo Filipe foram os autores dos golos ribadavenses que passam a somar 18 pontos e ocupam o 11.º lugar.

Na próxima jornada, o Riba d´Ave visita o Sporting.

Famalicão: Colheitas de sangue em Bairro e na Secundária D. Sancho

A Associação de Dadores de Sangue promove, nos próximos dias, duas colheitas de sangue. A primeira é em Bairro, no próximo domingo, no salão paroquial, com o apoio do agrupamento de escuteiros.

A segunda é no dia 20 de março, na Escola Secundária D. Sancho I.

As duas colheitas, abertas à população em geral, decorrem entre as 9 e as 12h30, pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

 