‘Peregrinos de Famalicão’ e ‘Caminhar na Fé’ fazem as primeiras reuniões para a peregrinação a Fátima 2026

Este fim de semana, os movimentos Peregrinos de Famalicão e Caminhar na Fé promoveram as primeiras reuniões de preparação para a peregrinação a Fátima 2026. Os encontros tiveram como objetivo estabelecer um primeiro contacto com os grupos que irão participar na jornada, marcada para o mês de maio.

Para além de reforçar a organização prática, estas reuniões permitem partilhar informações importantes sobre rotas, alojamentos, horários e atividades ao longo da peregrinação. Trata-se de um passo essencial, uma vez que este tipo de iniciativa envolve uma grande operação logística, com dezenas de participantes e múltiplos detalhes a coordenar.