Peregrinos de Famalicão prestes a completar 110kms’s de caminhada neste domingo

O FC Famalicão, reunido na noite desta sexta feira em assembleia geral, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, aprovou por maioria, com apenas uma abstenção, o relatório de atividades e contas de gerência.

No final da sessão, que durou cerca de duas horas e meia, o presidente da direção referiu a Cidade Hoje, que as contas estão controladas, embora seja necessário que os sócios retomem o pagamento das suas quotas, situação descurada nos dois últimos anos devido à pandemia. “Os sócios e as empresas são importantes fontes de receita e apoios e temos que fazer um trabalho intenso neste capítulo”.

Jorge Silva deu também conta que os sócios presentes mostraram interesse em saber do relacionamento do clube com a SAD, no sentido de que a voz da coletividade seja tida em conta e, deste modo, o presidente possa informar devidamente os associados.

A excelente carreira da equipa feminina, que a 28 de maio faz história, com a disputa da Taça de Portugal, foi alvo de elogios. Ficou o repto para que os famalicenses apoiem a equipa no Jamor e façam deste momento uma festa.

Jorge Silva deu ainda nota dos investimentos na Academia, cuja segunda fase custou cerca de dois milhões e meio de euros. Espera, assim, que a Câmara Municipal, “à semelhança dos apoios que dá a vários projetos desportivos, na ordem de metade dos orçamentos, também o faça connosco”, pediu o dirigente.