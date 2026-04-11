Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

Grupo tenta assaltar restaurante no centro de Famalicão e ainda é perseguido

Uma tentativa de assalto a um restaurante na Praça D. Maria II, no centro de Famalicão, foi travada na última noite, após a intervenção de populares.

De acordo com informações recolhidas no local, um grupo de três homens preparava-se para lançar um objeto contra a porta do estabelecimento, com o objetivo de a partir e aceder ao interior. A ação acabou por ser interrompida por pessoas que se encontravam num espaço vizinho e que estranharam as movimentações, dando o alerta.

Confrontados, os suspeitos colocaram-se em fuga a pé, tendo ainda sido perseguidos por testemunhas. Apesar da tentativa de interceção, os homens conseguiram escapar na zona do Campo da Feira.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e desenvolveu diligências no sentido de localizar os suspeitos.

O método utilizado apresenta semelhanças com um assalto recente a uma loja Wells, ocorrido esta semana a poucos metros da mesma praça, onde também atuaram três indivíduos e foi utilizado um objeto para forçar a entrada no estabelecimento.