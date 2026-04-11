Concelho, Sociedade

Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Caminhar na Fé”, conhecido pela participação na grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminham, na madrugada deste domingo, desde Vila Nova de Famalicão, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se na igreja de Antas. O grupo faz pausas para o reabastecimento antes de concluir o percurso desta a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

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Grupo tenta assaltar restaurante no centro de Famalicão e ainda é perseguido

Uma tentativa de assalto a um restaurante na Praça D. Maria II, no centro de Famalicão, foi travada na última noite, após a intervenção de populares.

De acordo com informações recolhidas no local, um grupo de três homens preparava-se para lançar um objeto contra a porta do estabelecimento, com o objetivo de a partir e aceder ao interior. A ação acabou por ser interrompida por pessoas que se encontravam num espaço vizinho e que estranharam as movimentações, dando o alerta.

Confrontados, os suspeitos colocaram-se em fuga a pé, tendo ainda sido perseguidos por testemunhas. Apesar da tentativa de interceção, os homens conseguiram escapar na zona do Campo da Feira.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e desenvolveu diligências no sentido de localizar os suspeitos.

O método utilizado apresenta semelhanças com um assalto recente a uma loja Wells, ocorrido esta semana a poucos metros da mesma praça, onde também atuaram três indivíduos e foi utilizado um objeto para forçar a entrada no estabelecimento.

GRAL promove sessão com Embaixador da Ética do Desporto

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa organiza, na noite deste sábado, às 21h00, uma palestra dedicada ao tema da ética no desporto. A sessão contará com a presença de Jorge Machado, Embaixador para a Ética do Desporto, que irá abordar a importância dos valores no contexto desportivo.

A iniciativa destina-se a atletas, pais, equipas técnicas e dirigentes, e está igualmente aberta à restante população. A organização pretende promover uma reflexão alargada sobre o papel da ética no desporto e o impacto dos princípios e comportamentos no quotidiano das instituições e dos seus intervenientes.

O evento integra a atividade regular do clube na promoção de boas práticas e no reforço dos valores associados ao desporto. A entrada é gratuita e o convite estende-se a toda a comunidade.

Homem furtou trotinete em Famalicão, vendeu-a no Porto mas veículo voltou ao dono

Uma trotinete elétrica foi furtada há cerca de duas semanas de um espaço comercial localizado na Rua Adriano Pinto Basto, no centro de Vila Nova de Famalicão.

Após o desaparecimento do equipamento, foram realizadas diligências por populares, que permitiram chegar ao seu paradeiro. As informações recolhidas indicam que o alegado autor do furto terá vendido o veículo a um homem na cidade do Porto.

O equipamento acabou por ser recuperado nos últimos dias e devolvido ao proprietário, ficando a situação, de uma forma informal, resolvida.

Ao que tudo indica, este caso poderá estar associado à recente vaga de furtos e atos de vandalismo registados em Famalicão, que tem vindo a afetar vários estabelecimentos e veículos. Ainda esta semana, a loja Wells situada na mesma rua foi alvo de um furto durante a madrugada, de onde resultou um prejuízo estimado em cerca de 8 mil euros.

Celeste: Lojas e fábricas vendidas para pagar dívidas

Os credores da Celeste Actual aprovaram, por unanimidade, a liquidação do património e o encerramento da atividade da empresa do setor da panificação e pastelaria, com fábricas em Guimarães e Vizela.

A decisão saiu da assembleia de credores realizada esta tarde no Tribunal de Comércio de Guimarães, informou o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

O fim da atividade surge como uma formalidade, já que a empresa estava encerrada desde 11 de março, data em que o Grupo Celeste apresentou o pedido de insolvência.

O plano aprovado prevê a venda das duas fábricas e de outros imóveis, com o objetivo de pagar dívidas, entre as quais salários e subsídios em atraso, contribuições à Segurança Social e valores em falta à Autoridade Tributária.

O sindicato defende a venda das unidades como estruturas produtivas autónomas, para permitir uma eventual recontratação dos trabalhadores.

A insolvência do grupo deixou mais de 300 pessoas no desemprego e revelou um passivo de cerca de 15 milhões de euros junto de mais de uma centena de credores.

Governo quer multas mais pesadas para excesso de velocidade e álcool

O Governo está a ultimar um pacote de medidas que prevê o agravamento das coimas aplicadas a infrações como excesso de velocidade, condução perigosa e condução com taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.

A iniciativa surge após as operações levadas a cabo pela PSP e pela GNR durante o período da Páscoa, altura em que se verificaram mais de dois mil acidentes nas estradas nacionais, dos quais resultaram 20 vítimas mortais.

De acordo com o semanário Expresso, o ministro da Administração Interna admite ainda pôr fim à divulgação prévia das “Operações Stop”, atualmente tornadas públicas através de comunicados e das redes sociais das autoridades.

Paralelamente, o Governo estará a ponderar uma revisão mais abrangente do Código da Estrada, com o objetivo de reforçar o combate à sinistralidade rodoviária.

As medidas deverão ser conhecidas na próxima quarta-feira, data que coincide com a tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Famalicão no centro da rede de Droga: 9 dos 19 detidos ficam em prisão preventiva

Nove dos 19 detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga da GNR ficaram em prisão preventiva, após terem sido presentes a juiz no Tribunal de Guimarães.

Entre os vários locais visados, o concelho de Vila Nova de Famalicão assumia-se como um dos principais pontos nevrálgicos da rede criminosa agora desmantelada, funcionando como peça central na operação logística do grupo.

Os restantes arguidos saíram em liberdade, embora sujeitos a diferentes medidas de coação: dois terão de se apresentar diariamente às autoridades, outros dois três vezes por semana, enquanto seis ficaram apenas com termo de identidade e residência.

A operação, que decorreu em vários distritos do Norte e Centro do país, resultou na apreensão de cerca de 30 mil doses de droga, incluindo haxixe, cocaína, liamba, MDMA e LSD, além de armas, viaturas, dinheiro e diverso material associado ao tráfico.

De acordo com a GNR, a investigação decorria há cerca de um ano e permitiu desmantelar um grupo organizado que assegurava toda a cadeia do negócio, desde a aquisição até à venda ao consumidor final.

No total, foram realizadas 42 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que culminaram na detenção de 16 homens e três mulheres, com idades entre os 25 e os 47 anos.

A operação mobilizou cerca de 200 militares de várias unidades da GNR, contando ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.