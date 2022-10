Perigo: Queda de muro na via ciclo-pedonal à entrada de Famalicão

Realiza-se, este sábado, a partir das 14h30, a 6ª Corrida e Caminhada Solidária Pedome e Oliveira Santa Maria, com partida e chegada na pista de atletismo junto à subestação de Riba de Ave da REN.

Com organização do Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros, esta jornada tem provas para todos os escalões até aos 17 anos; para juniores, seniores e veteranos; e a caminhada solidária Loving The Planet. O apoio é do Município de Famalicão e das freguesias de Pedome e de Oliveira Santa Maria, assim como da ONG Loving The Planet.

Filipe Abreu, presidente do Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros, destaca que o número de praticantes na região aumentou nos últimos anos, «muito graças às obras feitas pela REN junto da subestação de Riba de Ave». Com estas condições e o apoio da REN, o dirigente acredita que «já podemos apostar em provas para os atletas de formação, assim como ter excelentes condições para as restantes provas». Esta sexta edição vai apoiar os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, já que parte das inscrições na caminhada revertem para esta associação humanitária.

O presidente da Junta de Pedome, José Luís Alves, assinala a importância do desporto na sociedade e na saúde mental das pessoas e, neste contexto, «a freguesia está muito grata à REN pelo apoio dado ao atletismo, quer à corrida e caminhada REN-Pedome-Oliveira Santa Maria, quer pela construção e manutenção da fabulosa pista situada na área envolvente a subestação de Riba De Ave». António Pereira, autarca de Oliveira Santa Maria, fala desta jornada desportiva como «um momento importante, não só pela promoção do desporto, sobretudo junto dos mais jovens, mas também no apoio dado ao desenvolvimento da comunidade, bem como na população com mobilidade reduzida».

Para Margarida Ferreirinha, siretora de Sustentabilidade e Comunicação da REN, «é importante para a empresa ver como as suas infraestruturas podem ter um impacto positivo na região em que se inserem». As obras que foram realizadas em redor da subestação, permitem que aquele local «seja um ponto de encontro e uma mais-valia efetiva para a região, contribuindo para o aumento do bem-estar de toda a comunidade».

No âmbito da construção da subestação de Riba de Ave, a REN construiu uma pista de atletismo em terrenos propriedade da empresa, na envolvente da subestação, para benefício e usufruto das populações locais. A procura das populações vizinhas por este espaço aumentou e a pista passou a ser visitada com regularidade pelas comunidades do concelho de Famalicão, municípios limítrofes e até alguns atletas federados e olímpicos, que ali faziam os seus treinos diários. Em 2019, a REN, em parceria com a freguesia de Oliveira Santa Maria e o Município de Famalicão, procedeu a obras de melhoramento e beneficiação da pista (com a ajuda da atleta olímpica Sara Moreira), e à colocação de instalações sanitárias e equipamentos de fitness.

Atualmente, a pista é visitada por mais de 500 pessoas por semana, entre crianças, jovens, seniores e vários clubes de atletismo da região do Minho. É palco de algumas iniciativas desportivas, como a Corrida de Pedome – Oliveira Santa Maria, que junta cerca de 1000 atletas de vários escalões da modalidade de atletismo e caminhada.