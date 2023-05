Petição pede fim dos telemóveis nos recreios das escolas em Portugal.

Portugal: Vai acabar a obrigação de ter a vinheta do seguro no vidro do carro

O Parlamento aprovou um projeto da Iniciativa Liberal que revoga a obrigatoriedade de afixar no vidro do carro o dístico do seguro automóvel e as coimas associadas à sua não afixação.

A medida foi apoiada pelo PS, IL, PCP, BE e PAN, enquanto o Chega votou contra e o PSD e o Livre se abstiveram.

A afixação do dístico do seguro no vidro do carro passa a ser opcional, mas a obrigatoriedade do seguro automóvel continua em vigor.