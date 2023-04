Este sábado, dia 15 de abril, a Praça-Mercado de Famalicão recebe a mais recente edição do ‘Out of the Closet’, uma feira de artigos de vestuário e acessórios em segunda mão. O evento decorre entre as 15h30 e as 19h00 e vai contar também com a participação do projeto ‘Faz-ReFaz’, que promoverá um atelier de construção de sacos de tecido a partir de materiais de desperdício da produção industrial.

A iniciativa pretende sensibilizar os cidadãos para a importância da reciclagem e reutilização de materiais, bem como para o consumo consciente. O ‘Out of the Closet’ é já uma tradição em Famalicão, atraindo muitos visitantes interessados em adquirir artigos únicos a preços acessíveis.