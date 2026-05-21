Concelho, Desporto

Piloto famalicense garante pódio no Rally Virtual de Portugal

Raul Pereira esteve na Exponor, no fim de semana do Rali de Portugal, a participar no apuramento e final do Rally de Portugal eSports onde garantiu o apuramento presencial e a presença no Top 3 do evento.

Com um currículo marcado por várias conquistas em finais importantes do Simracing em Portugal, o piloto famalicense diz saber “que a concorrência seria muito forte”, mas o foco foi “escapar pelos pingos da chuva e atacar o máximo para poder garantir a final e foi o que aconteceu”.

Confirmada a presença no Top 3 da competição, Raul Pereira mostra-se “muito feliz por ter conseguido mais este pódio para o meu currículo nas corridas e desta vez numa competição tão importante. Afinal é o Rally de Portugal”.

O famalicense vai agora apostar e tentar a qualificação para os mundiais da FIA eSports Global Rally Tour.

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Famalicão: Incêndio em casa abandonada deixa bombeira ferida

Uma operacional dos Bombeiros Voluntários Famalicenses sofreu ferimentos na sequência do combate às chamas numa habitação devoluta, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

O incêndio aconteceu na noite desta quarta-feira, cerca das 22h30, na Rua Professor Manuel José Azevedo.

A vítima, adianta a corporação, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

 

Famalicão: “O Fantasma da Ópera” (1925) pode ser visto na Fundação com banda sonora tocada ao vivo

O FIO – Festival Internacional de Órgão passa este fim de semana pelo concelho de Famalicão, a começar já em Bairro, na noite de sexta-feira, na igreja paroquial. Para as 21h30 está marcado o concerto da organista italiana Ilaria Centorrino.

No sábado, um novo concerto realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda. A partir das 21h30 é celebrado o centenário do icónico filme “O Fantasma da Ópera” (1925), uma obra-prima do cinema, dirigida por Rupert Julian e baseada no romance de Gaston Leroux. A banda sonora deste filme será tocada ao vivo pelo organista português André Ferreira, que executará músicas e realizará improvisações ao órgão para evocar a intensidade emocional e o suspense que marcaram o filme, uma história de amor, obsessão e mistério na Ópera de Paris.

O FIO termina a sua passagem por Famalicão no domingo, 24 de maio, às 17h00, com um concerto dos espanhóis Miriam Cepeda no órgão da Igreja de Ribeirão e Luís Alberto Requejo no clarinete. Na Igreja de Ribeirão destacam-se dois instrumentos: um órgão histórico tipo realejo, em formato de armário, construído pelo organeiro português António José dos Santos (c.1808-1883); e um órgão Klais, com 15 registos, dois teclados e pedaleira, de construção da empresa alemã Orgelbau.

Depois de 10 edições realizadas em igrejas e monumentos históricos de Santo Tirso e Famalicão, o FIO, evento cultural que liga territórios, património e pessoas, chegou este ano a Guimarães.

Organizado pela Tagus – Atlanticus Associação Cultural e pela JMS Organaria, o festival, cujo diretor artístico é Rodrigo Teodoro de Paula, encerrará entre 29 e 31 de maio em Santo Tirso.

Famalicão: Motociclista de 26 anos ferido em colisão a envolver carro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido, na noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros.

O acidente aconteceu cerca das 23h00, em plena N206, Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, Famalicão.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital local.

Famalicão: GNR chamada para fogo florestal suspeito que começou às 04h30

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos foram acionados, na madrugada desta quinta-feira, para um incêndio florestal, cerca das 04h30, na freguesia de Arnoso Santa Maria, em Famalicão.

As chamas deflagraram em zona de mato e o alerta chegou aos soldados da paz por um popular que deu conta do incêndio.

Os trabalhos das duas corporações prolongaram-se até cerca das 08h00, sem registo de feridos ou danos materiais.

A GNR foi acionada e tomou conta da ocorrência

Famalicão: Procissão de velas, na Carreira, a Nossa Senhora de Fátima

Na noite do dia 30 de maio, na Carreira, após a eucaristia das 20h30, sai a procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima.

A procissão vai seguir o seguinte itinerário: Rua da Igreja, EN 204/5, Rua do Monte, Rua Bairro Gabriel Bezerra, Rua Bento Carvalho, Rua E.N. 204/5, Rua da Igreja.

A passagem da procissão vai provocar naturais congestionamentos à circulação automóvel.

 

Famalicão: Pedro Moutinho canta esta sexta-feira no 5.º aniversário da ACAFADO

A Associação Cultural & Artística Famalicão Fado está a comemorar o quinto aniversário que terá a participação especial de Pedro Moutinho. O conhecido fadista está, na noite desta sexta-feira, na Gala de Fado que decorre a partir das 21h30 na Praça Manuel Sottomaior (Rua Direita), no centro da cidade.

Também vão subir ao palco as vozes dos fadistas Patrícia Costa, Joaquim Macedo, Vânia Leal, Sara Sousa, Lu Silva, Paula Canossa, Joaquim Carneiro e Mónica Jarimba. Na guitarra portuguesa estarão Miguel Amaral e João Martins; na viola de fado, João Araújo; e no baixo acústico, Filipe Fernandes.