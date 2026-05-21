Piloto famalicense garante pódio no Rally Virtual de Portugal

Raul Pereira esteve na Exponor, no fim de semana do Rali de Portugal, a participar no apuramento e final do Rally de Portugal eSports onde garantiu o apuramento presencial e a presença no Top 3 do evento.

Com um currículo marcado por várias conquistas em finais importantes do Simracing em Portugal, o piloto famalicense diz saber “que a concorrência seria muito forte”, mas o foco foi “escapar pelos pingos da chuva e atacar o máximo para poder garantir a final e foi o que aconteceu”.

Confirmada a presença no Top 3 da competição, Raul Pereira mostra-se “muito feliz por ter conseguido mais este pódio para o meu currículo nas corridas e desta vez numa competição tão importante. Afinal é o Rally de Portugal”.

O famalicense vai agora apostar e tentar a qualificação para os mundiais da FIA eSports Global Rally Tour.