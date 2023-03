Pilotos da TAP ameaçam não voar na Páscoa em protesto contra administração da companhia

A greve dos funcionários judiciais em Portugal já causou o adiamento de mais de 21 mil diligências e julgamentos desde o seu início em fevereiro.

A comarca do Porto teve o maior número de adiamentos, com 4.184 diligências adiadas, já a comarca de Porto Este teve uma estimativa de 3.000 adiamentos durante o primeiro mês de greve. As comarcas do Norte, incluindo Braga, Aveiro e Viseu, foram as mais afetadas, enquanto Lisboa, Setúbal e Faro também tiveram um número significativo de adiamentos.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, que reivindica a integração do suplemento processual no vencimento, entre outras questões.

O protesto foi prolongado até 15 de abril.