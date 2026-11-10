Todas as lojas Pingo Doce em Portugal continental vão estar encerradas esta quarta-feira, 11 de novembro, devido ao agravamento das condições meteorológicas provocado pela depressão Charlie.

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A decisão foi anunciada pela Jerónimo Martins, empresa que detém a cadeia de supermercados, tendo em conta os alertas das autoridades e os apelos para evitar deslocações desnecessárias.

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Em comunicado, a empresa explica que as previsões para esta quarta-feira levaram ao encerramento das lojas durante todo o dia, de forma a garantir a segurança de clientes e trabalhadores.

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A medida abrange todos os supermercados Pingo Doce no território continental, que só deverão retomar a atividade depois deste período de encerramento.