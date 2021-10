Pingo Doce inaugura loja em Joane

O Pingo Doce abre hoje uma loja em Joane, um espaço construído de raiz que se destaca pela luz natural, um restaurante Comida Fresca com 64 lugares sentados e uma padaria com fornadas de pão quente ao longo do dia. A abertura desta loja permitiu a criação de 55 novos postos de trabalho.

Os clientes do Pingo Doce de Joane podem encontrar no restaurante Comida Fresca uma grande variedade de pratos quentes confecionados com ingredientes frescos para comer no local ou levar, como o tradicional arroz de pato ou as pataniscas de bacalhau. Estão, igualmente, disponíveis pratos vegetarianos, a par do frango de churrasco, por exemplo. Brevemente, será inaugurada uma esplanada exterior com capacidade para 30 lugares sentados.

O Pingo Doce de Joane, situado na Rua de Leognan, junto à N206, conta com um parque de estacionamento com 152 lugares.

Esta é a quarta loja que o Pingo Doce abre no concelho de Vila Nova de Famalicão.