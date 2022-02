Televisão e jornal d’A Bola indisponíveis devido a um “colapso no sistema”

Um homem foi atropelado pelo próprio trator, em Vila Seca, Barcelos.

Segundo avança O Minho, o acidente aconteceu cerca das 19h45, hora a que foi acionado o socorro.

O condutor do veículo terá sido apanhado pelas rodas do trator e foi assistido no local pelos Bombeiros de Barcelinhos e VMER.

O homem acabou por ser transportado para o Hospital de Barcelos com ferimentos ligeiros.