Pista de Atletismo de Famalicão: Obra começa esta semana

Um jovem empresário, que opera no ramo automóvel, foi sequestrado, este sábado, no Porto, e encontrado em Vila Nova de Famalicão, durante a madrugada, num estado debilitado. De acordo com o relato de testemunhas, o homem, que apresentava várias marcas de agressão e estava em roupa interior, foi deixado na Rua do Vale, em São Tiago da Cruz, por um grupo de indivíduos que a vítima terá descrito como “espanhóis”.

Por volta das 03h00 deste domingo, após ser largado pelo grupo, o empresário, em sofrimento, foi pedir ajuda à porta de uma moradia. Nesse momento, quem o socorreu alertou de imediato as autoridades e os bombeiros. A vítima recebeu os primeiros socorros no local e, uma hora mais tarde, foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR acionou várias equipas para investigar o caso, tendo em conta as informações e os locais mencionados pelo empresário no primeiro contacto com as autoridades, na freguesia de São Tiago da Cruz.

Até ao momento são desconhecidos mais contornos deste crime, bem como as motivações dos agressores. À Cidade Hoje a GNR confirmou a ocorrência, adiantando que está em fase de investigação e remetendo esclarecimentos para mais tarde.