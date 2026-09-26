A Pizzeria Modo Mio, de Famalicão, conquistou o primeiro lugar no Trofeo Pizzaiolo Alto Minho, uma competição integrada no Festival da Pizza, em Vila Nova de Cerveira.

A pizzaria da Praça D. Maria II destacou-se entre os profissionais presentes e garantiu o primeiro prémio na final, realizada no domingo, 13 de setembro.

A Modo Mio aposta na gastronomia italiana e conta já com participações em competições nacionais e internacionais, onde apresenta criações próprias inspiradas na tradição italiana.

O Festival da Pizza decorreu entre 11 e 13 de setembro, numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e da Associazione Sapori Italiani. O programa incluiu ainda, pela primeira vez, o Trofeo Pizzaiolo Amador.