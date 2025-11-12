PJ apanha grupo que fazia empréstimos e depois ameaçava as vítimas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens no Porto e em Matosinhos, suspeitos de pertencer a uma rede criminosa que ameaçava e extorquia dinheiro a pessoas em dificuldades financeiras.

Segundo a PJ, o grupo oferecia empréstimos particulares com juros de cerca de 10%, mas continuava a exigir pagamentos mesmo depois de as dívidas estarem saldadas. As vítimas, temendo represálias e ameaças à sua integridade física, acabavam por assinar novas confissões de dívida e manter os pagamentos.

O esquema terá funcionado durante quatro anos e rendido centenas de milhares de euros. Os detidos, com idades entre 29 e 59 anos e antecedentes criminais, são suspeitos dos crimes de extorsão agravada, usura agravada e associação criminosa.