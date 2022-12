Crianças do Centro Social de Calendário visitam a Cidade Hoje

Na manhã desta quarta-feira, um grupo de crianças, entre os 6 e os 10 anos, que frequentam o ATL do Centro Social de Calendário, visitaram as instalações da Cidade Hoje. Acompanhadas pelas suas educadoras, vieram conhecer como se faz rádio e o jornal. Tiveram também a oportunidade de falar com a locutora Alexandra Silva, desejando a todo o auditório um feliz Natal.

Também para o Centro Social e Paroquial de Calendário, seus utentes e colaboradores, um feliz Natal.