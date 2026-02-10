Região

PJ baleada em operação contra pornografia infantil que também passou por Famalicão

Dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Braga foram baleados, esta terça-feira de manhã, durante uma busca domiciliária em Paredes, distrito do Porto. A operação, que incluiu ações em Famalicão, tinha como objetivo investigar crimes de exploração sexual de menores, como atos sexuais com adolescentes, prostituição infantil e pornografia de menores.

Segundo a PJ, foram realizadas 10 buscas nos concelhos de Fafe, Famalicão, Porto, Matosinhos, Arouca, Alijó, Aveiro e Paredes. Na moradia em Paredes, um dos inspetores foi surpreendido pelo visado, de 43 anos, e houve confronto físico.

O pai do suspeito, de 77 anos, disparou com uma pistola, atingindo superficialmente um dos inspetores na cabeça e outro no ombro. Apesar dos ferimentos, os agentes conseguiram controlar os dois homens, que foram detidos pelos crimes de coação, resistência e tentativa de homicídio.

Os inspetores receberam primeiros socorros no local e foram levados para o Hospital de Penafiel, sem risco de vida. A PJ sublinha que os agentes não efetuaram qualquer disparo e que a operação prossegue normalmente.

Deixe um comentário

Recusaram-se a fazer o teste do álcool

Este fim de semana, nas cidade de Famalicão, Braga e Barcelos, a PSP deteve quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e 44 anos, pelo crime de desobediência.

No decurso de uma fiscalização, os suspeitos recusaram-se a efetuar o teste do álcool. Foram, depois, notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.

Vinhos: Produtor famalicense VINEVINU distinguido como ‘Revelação do Ano’

O produtor famalicense VINEVINU recebeu o prémio ‘Produtor Revelação do Ano’, atribuído pela Revista de Vinhos, um dos mais importantes reconhecimentos do setor em Portugal.

O projeto nasceu na vindima de 2024, criado por pai e filho, Manuel e Luís Cerdeira, ambos enólogos, com o objetivo de explorar o potencial do Alvarinho na região dos Vinhos Verdes, aliando tradição e inovação.

A distinção foi entregue este fim de semana na gala Os Melhores do Ano 2025, que reuniu cerca de 900 convidados e destacou o melhor do vinho, gastronomia e enoturismo nacionais. A equipa da VINEVINU agradeceu o apoio de parceiros, clientes e amigos e afirmou que o prémio pertence a todos os que acompanham o projeto.

É de referir que o projeto VINEVINU integrou a edição de estreia do festival Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pela Cidade Hoje / Circulo de Cultura Famalicense, no passado mês de novembro.

Homem de 88 anos entra na A28 em contramão: Choque frontal faz três feridos graves

Na madrugada desta sexta-feira, um carro conduzido por um homem de 88 anos circulou em contramão na A28, em Vila do Conde, e provocou um acidente com quatro feridos, três deles graves.

O incidente ocorreu perto do nó de Árvore, por volta das 00h30. A GNR investiga como o veículo entrou na autoestrada no sentido contrário.

O casal, de 88 e 86 anos, ficou em estado grave. O automóvel colidiu frontalmente com outro veículo, conduzido por um homem de 35 anos, também em estado grave, enquanto uma passageira de 35 sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo o Jornal de Notícias, o carro percorreu vários quilómetros em direção ao Porto, na faixa contrária, sem abrandar, apesar de se cruzar com outros veículos e de várias buzinadelas.

CIM do Ave elege novo Secretariado Executivo Intermunicipal

Guilherme Emílio é o primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), e Sérgio Castro Rocha é o secretário executivo.

O novo ciclo institucional do secretariado intermunicipal inicia numa fase particularmente exigente ao nível do planeamento estratégico, da execução de fundos comunitários, da criação de uma nova geração de transporte público intermunicipal e da articulação de políticas públicas.

Entre as prioridades do novo Secretariado Executivo Intermunicipal do Ave estão o reforço da cooperação intermunicipal, a eficiência na execução de projetos financiados, a articulação com a CCDR-N e o Governo, o serviço aos municípios e às suas populações, bem como, a afirmação da sub-região do Ave enquanto «território coeso, competitivo e sustentável».

A eleição do novo secretariado executivo resulta da confiança expressa pelos presidentes das Câmaras Municipais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Vizela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Mondim de Basto, e dos deputados intermunicipais que sufragaram esta equipa na Assembleia Intermunicipal do passado dia 24 de janeiro.

Guilherme Emílio possui um percurso profissional e cívico ligado à administração pública e à gestão autárquica, com experiência no exercício de funções políticas e no relacionamento institucional entre municípios e entidades supramunicipais.

A CIM do Ave expressa, igualmente, o seu reconhecimento a Marta Coutada, «pelo trabalho rigoroso, dedicado e profissional desenvolvido enquanto Primeira Secretária Executiva, deixando um contributo relevante na consolidação institucional desta Comunidade Intermunicipal», assume.

Recorde-se que a Comunidade Intermunicipal do Ave – CIM do AVE é uma associação de municípios de fins múltiplos criada em 2009 para promover a gestão de projetos intermunicipais no território do Ave, cuja área geográfica corresponde à NUTS III do Ave e que integra os municípios de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela.

Jogador do Aves SAD que fraturou a perna vem hoje para o hospital de Famalicão

Antoine Baroan, jogador da Aves SAD que, na noite desta quinta-feira, fraturou a perna esquerda na partida da Taça de Portugal, com o Sporting, será transportado, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão.

Após a grave lesão, o jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu para o Hospital de São José, em Lisboa, onde foi observado e sujeito ao processo de estabilização. Antoine Baroan passou a noite naquela unidade hospitalar e vem, esta sexta-feira, para o Hospital de Famalicão. Posteriormente ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD.

Recorde-se que na próxima segunda-feira, a formação da Vila das Aves joga no Estádio Municipal, com o FC Famalicão, partida da 21.ª jornada da I Liga.

Quim Barreiros confirmado para a Feira da Isabelinha

Quim Barreiros é a mais recente confirmação no cartaz musical da Feira da Isabelinha, que decorre de 2 a 6 de abril de 2026, em Viatodos, no concelho de Barcelos.

O conhecido artista português sobe ao palco na noite de 4 de abril, prometendo um concerto marcado pelo humor e pelos temas populares que fazem parte do seu repertório.

A Feira da Isabelinha já tinha anunciado a presença da banda Vizinhos e continua a reforçar um programa pensado para públicos de várias idades, juntando música a iniciativas desportivas e recreativas.