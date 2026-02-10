PJ baleada em operação contra pornografia infantil que também passou por Famalicão

Dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Braga foram baleados, esta terça-feira de manhã, durante uma busca domiciliária em Paredes, distrito do Porto. A operação, que incluiu ações em Famalicão, tinha como objetivo investigar crimes de exploração sexual de menores, como atos sexuais com adolescentes, prostituição infantil e pornografia de menores.

Segundo a PJ, foram realizadas 10 buscas nos concelhos de Fafe, Famalicão, Porto, Matosinhos, Arouca, Alijó, Aveiro e Paredes. Na moradia em Paredes, um dos inspetores foi surpreendido pelo visado, de 43 anos, e houve confronto físico.

O pai do suspeito, de 77 anos, disparou com uma pistola, atingindo superficialmente um dos inspetores na cabeça e outro no ombro. Apesar dos ferimentos, os agentes conseguiram controlar os dois homens, que foram detidos pelos crimes de coação, resistência e tentativa de homicídio.

Os inspetores receberam primeiros socorros no local e foram levados para o Hospital de Penafiel, sem risco de vida. A PJ sublinha que os agentes não efetuaram qualquer disparo e que a operação prossegue normalmente.