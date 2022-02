PJ consegue impedir atentado terrorista marcado para esta sexta em Portugal

Agentes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica realizaram, na manhã desta quinta-feira, uma operações de fiscalização na Feira de Barcelos.

Segundo avança o jornal Barcelos Popular, esta intervenção terminou com a apreensão de milhares de artigos contrafeitos.

Esta operação de fiscalização no âmbito do combate ao crime de contrafação teve o apoio do Comando Distrital da PSP de Braga, esquadra de Barcelos, refere a mesma fonte.

Fonte/Imagem: Barcelos Popular