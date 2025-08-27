PJ detém jovem de 17 anos que violou menor de 15 num café em Barcelos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um jovem de 17 anos em Barcelos. O jovem é suspeito de ter cometido uma violação agravada contra uma menor de 15 anos, no passado dia 21 de agosto.

O crime terá ocorrido no interior de um café na cidade, para onde o suspeito atraiu a vítima. De acordo com a PJ, os dois jovens, ambos estrangeiros e de férias em Portugal, não se conheciam. Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, onde o suspeito começou a seguir a vítima.

Quando a menor se dirigia às casas de banho públicas da feira, o suspeito abordou-a, sugerindo que fossem a um café para conversarem. Já no estabelecimento, o jovem terá forçado a vítima a entrar na casa de banho masculina, onde a obrigou a ter um ato sexual.

A denúncia dos factos foi inicialmente feita à Embaixada de França em Portugal. Com a colaboração da GNR, a PJ conseguiu identificar e localizar o suspeito. Após ser presente às autoridades judiciárias, foi-lhe aplicada uma medida de coação não detentiva, o que significa que não ficou em prisão preventiva.